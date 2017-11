Kedden indul a sivatagi őrület: már Peruban van Barta Tamás, aki elindul a világ leggyilkosabb futóversenyén

Lehet követni a neten



A rajtlista szerint 428-an indulnak a Marathon des Sablesen. Magyarországról csak a szegedi Barta Tamás áll rajthoz, akinek 210-es a rajtszáma. Tamást itt lehet követni a verseny alatt: https://mds.waa-tracking.com/waatracking/fr-FR/mds/PERU2017. A drukkerek itt tudnak üzenni a verseny alatt Barta Tamásnak: http://marathondessables.com/en/marathon-des-sables-peru/write-to-a-racer. A szegedi férfi elmondta, az üzeneteket mindennap megkapja kinyomtatva.

Ha megmarja a kígyó



A szervezők GPS-jeladót és riasztópisztolyt is adnak a futóknak. – Ha megmar egy kígyó a sivatagban, azonnal használni kell a méregkiszívó pumpát, és lesz nálunk egy riasztópisztoly is, amivel jelezhetjük, éppen hol vagyunk. Mert ha baj van, jönnek értünk – mondta Barta Tamás.

– Most még nem izgulok, mert nincs rá időm – mondta Barta Tamás az elutazása előtt Szegeden. Csütörtökön még pakolt, rendezte a cuccait, és a Délmagyarország kedvéért beöltözött abba a menetfelszerelésbe, amelyben tervei szerint végigfutja hat nap alatt a 6 maratonnyi távot az Atacama-sivatagban, amely a Föld egyik legszárazabb vidéke. Egyes helyein negyven évig sem esik eső. A sivatagban óriási a hőingadozás, mert míg nappal 45 fok, addig éjjel nulla fok van. A 250 kilométert 36 órán belül kell teljesíteni. Ez a tiszta futóidő.– Jól sikerültek az itthoni próbafutások. Futottam sík terepen és hegyvidéken, úgy, hogy egymást követő napokon több maratoni távot is teljesítettem – beszélt a felkészüléséről Barta Tamás.A Marathon des Sables a világ egyik leggyilkosabb futóversenye, ahol a szervezők csak vizet, sótablettát, sátrat és orvosi ellátást adnak, a többiről a versenyzőknek kell gondoskodniuk.– Ez azt jelenti, hogy a rajttól a célig magammal kell vinni a hátizsákomban a hatnapi élelmemet, a vitaminokat, a gyógyszereket, a hálózsákot, a polifoamot, a ruhát és az összes felszerelést, a méregkiszívó pumpát, a fejlámpát és a vízforralót. Viszek egy felfújható párnát is, mert azt olvastam, hogy a köves-kavicsos részen jó hasznát veszi az ember, márpedig fontos, hogy éjszakánként kipihenjem magam – mondta a 32 éves szegedi férfi, aki korábban elmondta lapunknak, hogy az akarat, a bizonyítási vágy és az ezekhez társuló makacsság végigkíséri a mindennapjait.Négyéves korában daganatot diagnosztizáltak a szeme mellett. Bonyolult műtéteken esett át Szegeden. Megmentették az életét és a látását. Tökéletesen felépült. – A versenyen való sikeres részvétellel szeretném megmutatni, hogy erős akarattal és kitartással még súlyos betegségekkel is megbirkózhatunk – magyarázta.Péntek hajnalban Budapestről indult, londoni és dallasi átszállással jutott el szombat reggel a perui fővárosba, Limába, ahonnan autóbusszal viszik el a versenyzőket Paracasba, ahol felállították a Marathon des Sables központját.– Itt hétfőn átesünk az orvosi vizsgálaton, megnézik a papírjainkat – többek között azt, hogy felvettem-e a kötelező oltásokat – és hogy viszünk-e elegendő kaját, majd jön a mérlegelés, mert maximum 14 kiló a hátizsák súlya. Én egy kicsit kevesebb cuccot pakoltam. Kiporcióztam minden napra a kajámat, amelyekből tizenkétfélét teszteltem. Ezek nagyon magas minőségű szárított ételek, amelyekre csak négy deci forralt vizet kell önteni – mondta Barta Tamás, aki hét oltást vett fel a veszettség ellenitől a hepatitis A és B oltáson át a sárgaláz és tífusz elleni vakcináig.