Keddig még nincs vonat: Dorozsma helyett már Félegyházáig buszoznak az utasok Szegedről

Ez még rosszabb, mint korábban volt!

Elcsigázva. Bence és Lea vonatpótló buszra vár a szegedi nagyállomásnál. Fotó: Kuklis istván

Eddig csak Dorozsmáig kellett busszal utazni, most már egészen Félegyházáig – mondta bosszankodva egy nagymama tegnap délután a szegedi nagyállomáson, aki unokájával utazott Pest felé. – Így változatosabb – vetette oda ironikusan egy fiatalember, aki éppen egy kevésbé teli busz felé igyekezett.

Sorban állva. A buszokon minden utasnak el kell férnie. Fotó: Kuklis István

Sokan csak a vasútállomáson értesültek róla, hogy csütörtökön csak a Szeged és Kiskundorzsma közti szakaszon szűnt meg a vágányzár. Viszont most Kistelek és Balástya között végeznek pályakarbantartást, ezért július 4-éig Szeged és Kiskunfélegyháza, illetve Csengele és Szeged között szállítják buszokkal a MÁV utasait.Tegnap kora délután 5 busz telt meg utasokkal. Egy részük meglepődött, amikor a szokott indulási időben kiért az állomásra, majd ott – az utastájékoztató tábla mellett – egy láthatósági mellényt viselő fiatal nő közölte mindenkivel, hogy továbbra is buszra kell szállniuk a Pest felé tartóknak.

Kiss Máté már csak nevetni tud a kellemetlenségen. Fotó: Kuklis István

– Amikor kijöttünk, akkor szóltak, hogy vonat még mindig nem jár. Most mit csináljunk, ez van – mondta Kiss Máté, aki barátnőjével éppen lagziba utazott. Bosszankodott ugyan, de legalább klímás busszal utazhattak Kiskunfélegyházáig. Igaz, a buszozással a menetidő is megnyúlt: a megszokott 2 óra 20 perc helyett most 3 órás menetidőt ír Pestig az internetes menetrendi tájékoztató.

Lesz még buszozás



Július 5-étől, szerdától 16-áig a MÁV tájékoztatása szerint újra vonatra ülhetnek az utasok a Szeged–Budapest vonalon, viszont 17-étől 21-éig Nagykőrös és Kecskemét között lesz pályafelújítás, ezért akkor ezen két állomás között kell pótlóbuszra szállni mindkét irányban, és a menetrend is módosul. Az aktuális menetrendről az utasok a www.elvira.mav-strart.hu oldalon tájékozódhatnak. A Pestre tartó pótlóbuszok július 4-éig minden óra 7-kor indulnak az Indóház térről.

Nyugodtan ült le az egyik Indóház téri padra viszont két szegedi egyetemista, akik a következő járatra vártak. – A koliban szóltak, hogy még mindig busz jár. Már nem zavar – mondta a Kecskemétig utazó Bence. – Sikeresen levizsgáztunk, úgyhogy most toleránsabbak vagyunk – magyarázta Lea, aki Pestre utazott.