Kedvelt, de nem a legnépszerűbb kutyafajta megyénkben a puli

Tudta?



A puli világszerte a legismertebb magyar terelőkutya-fajta. Száz éve szervezetten tenyésztik. Már az időszámításunk előtti 4. évezredből maradt ránk olyan sumer szobor, amely egy pulihoz nagyon hasonlító kutyát ábrázol. Annyi bizonyos, hogy őseinkhez valamikor ázsiai vándorlásuk közben került, és együtt érkeztek a Kárpát-medencébe, ahol évszázadokig a pásztorok hű segítőjeként szerzett hírnevet. A puli legfeltűnőbb külső tulajdonsága szinte páratlan szőrköntöse, amely a fajta egyik védjegye. A világ legismertebb pulija a Facebook-alapító milliárdos, Mark Zuckerberg fehér nőstény kutyája, Beast.

Az egyik legnépszerűbb kutyafajta, a francia buldog egyik képviselője, Artúr a gazdájával. A fiatal kutya ekkor kapta meg mikrocsipjét és a kötelező veszettség elleni oltását a szegedi Kisállat-ambulancián.

Fotó: Kuklis István

– A saját praxisomban sem látom ezt bizonyítottnak – mondta Szalay János, a szegedi Kisállat-ambulancia alapítója, a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) Csongrád megyei szervezetének elnöke. A szakembertől azt kérdeztük, mi a véleménye arról, hogy az index.hu cikke szerint Csongrád megyében a legnépszerűbb kutyafajta a puli.Az internetes hírportál egy hete megjelent cikkében azt állítja, a csippel ellátott kutyákat vizsgálva a MÁOK adatbázisa alapján arra a következtetésre jutottak, hogy Magyarországon a több mint kétmilliós kutyaállomány több mint hatvan százaléka – közel 1,3 millió kutya – fajtatiszta.Az adatokból kiderül, hogy országos szinten a legtöbb ember német juhászkutyát tart, csaknem 130 ezres összlétszámmal ez a legnépszerűbb fajta. A főváros és Csongrád megye kivételével az ország egész területén dominálnak. A fajtatiszta kutyaállományt tekintve a második legnépszerűbb kutyafajta Magyarországon több mint 82 ezer példánnyal a tacskó. Valamivel kevesebb, körülbelül 77 ezer pulink van, amivel övék a harmadik hely, Csongrádban pedig ezzel még a német juhászokat is megelőzték.– Utánaérdeklődtem, és kiderült, hogy a MÁOK főtitkára a mikrocsipes állatazonosítóval rendelkező kisállatok nyilvántartására szolgáló Petvetdatát üzemeltető céghez irányította a cikk szerzőit, segítségükkel jutottak ezekhez a számokhoz – magyarázta Szalay János, aki szerint ezek nem objektív adatok. A szakember tapasztalatai alapján az utóbbi időben a kis testű – francia buldog, mopsz, tacskó, pincsi, west highland white terrier – fajták a legnépszerűbbek Szegeden.

Borsót, a puli jellegű kutyát Perényi László, a szegedi Kisállat-ambulancia állatorvosa vizsgálja – a szívférgesség tesztje pozitív lett. Fotó: Kuklis István

Ezt megerősítette érdeklődésünkre Horváth László, a MÁOK főtitkára. – Az adatbázist kezelő informatikai cég segítségével hámozták ki az adatokat az Index újságírói, de ezek nem százszázalékosan pontosak. Több ezer elhullott vagy exportra került kutya adatai is szerepelnek benne – magyarázta a főtitkár.– Mindig is puli volt a telepünkön. Éber, jó jelzőkutya, és bírja a gyűrődést – mondta a röszkei Tóth Krisztián, aki rutinvizsgálatra hozta Borsót, a puli jellegű ebet. Szalay doktor szerint Borsó is torzítja az index.hu cikkében közölt adatokat, hiszen korábban a kutya fajtáját bemondásra írták be, ezt most már csak a származási bizonyítvány bemutatásával lehet megtenni.

Szilágyi Annamária színművész öt éve véletlenül lett pulis. Párjával labradort szerettek volna, de első pulijuk, Pukli házhoz jött. Fotó: Kuklis István

Borsót gyorsan szívférgességre is tesztelték, és az eredmény sajnos pozitív lett. Az ambulancia vezetője, Rengei Antal hozzátette, Röszke és a Gyálai-Holt-Tisza környékén kiemelkedően sok a szívférgességet terjesztő szúnyog.Pukli, Boglárka és Kicsi fogadja csaholva Szilágyi Annamária színművész látogatóit szatymazi otthonában. – Nem pulit szerettünk volna, hanem labradort, de a kőművesünk megkérdezte tőlünk, mit szólnánk hozzá, ha adna egy pulit. A párommal megbeszéltük, hogy szeretnénk kutyát, de igazából addig nem tettünk érte egy lépést sem, ez meg házhoz jön – idézte fel az öt évvel ezelőtt történteket a művésznő. Puklinak, hogy ne legyen egyedül, hamarosan társat szereztek, Boglárkát. Kicsi pedig kettőjük kicsinye.

– Imádom őket, nagyon okosak. Egy dologban hibáztam, Puklit megtanítottam énekelni, ő pedig a többieket, így nálunk minden reggel másfél perces, háromszólamú kutya-kamarakoncerttel kezdődik – tette hozzá a pulirajongó komika.