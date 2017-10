Kedvesen üzen Szeged

Elmaszatolódva is felvidít az üzenet a Tisza-parton. Fotó: Frank Yvette

„A szeretet mindenre gyógyír" – olvasható Szegeden, egy Tisza-parti cetlin. Aki nagyobb sétát tesz, az legkésőbb a Dugonics téren újabb üzenetre bukkan: „Minden pont úgy jó, ahogy van!"Még ha kicsit el is maszatolódtak, a bosszús hétköznapokban szívet melengető gondolatok ezek. A napi stresszből is kizökkentenek, hogy egy-egy gyógyító mosollyal örvendeztessék meg lelkünket. Nem tudni, hogy magánakciók kedves eredményei, vagy egy korábbi szervezett eseményen kerültek-e a helyükre, de nem is ez a fontos.

Ha megtetszettek az apró kis szöveges meglepetések, mintegy véletlenül, sétáljunk el előttük naponta többször is. Ha aktívan hozzá szeretnénk járulni a város hangulatgörbéjének felíveléséhez, kezdjük el gyártani a saját cetlijeinket.Közel két hetünk maradt a kivitelezésre: október 28-án aztán szervezett keretek között kereshetünk üzeneteinknek helyet a Ragasszuk tele Szegedet kedves üzenetekkel! című, a Facebookon szerveződő megmozduláson. Persze akárki akárhol üzen, önkéntelenül is részese lesz a vidám programnak. A szervezők csak annyi kérnek, környezetbarát anyagokkal kedveskedjünk.