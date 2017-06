Kedvezményes vonatjegyek a vizes vb-re

A vasúttársaság a fővárosból ingyenes különvonatokat is indít az augusztusi masters vb nyílt vízi úszás balatonfüredi versenyszámaira akkreditáltak számára. A számítások szerint mintegy 10 ezren utaznak majd vonattal a versenyekre. A budapesti helyszíneken, azaz a Duna Arénában és a Margitszigeten belföldi és nemzetközi vonatjegyek vásárlására is lesz lehetőség, Balatonfüreden pedig a MÁV-Start mobilpénztára várja az utazókat, ahol lebélyegeztethetik kedvezményes vasúti jegyüket, és menetjegyeket is válthatnak.