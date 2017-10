Kegyelet a százforintos boltban, a virágüzletben és a piacon: 20 forintos teamécsestől a 10 ezres selyemkoszorúig

Kruzslicz Ferencné Rózsa a két újdonsággal, a virágkereszttel és a vintage stílusban készült koszorúval. Fotó: Imre Péter

– Apámra, anyámra, testvéreimre, tíznél több elhunyt rokonra is gondolok ilyenkor – mondta a vásárhelyi Vígh Pálné Mária, aki éppen a férjének vásárolt koszorút a 100 forintos boltban. A beszerzést már korábban elkezdte. Amikor a gyerekei ráérnek, kiviszik a temetőbe a sírokhoz. Otthon gyertyát gyújt. – Már voltunk a temetőben, el akartuk kerülni a tömeget – magyarázta a szintén vásárhelyi Gábor.A dédik sírját hozták rendbe. Takarítottak, virágot vittek és ültettek, de koszorút és mécsest majd mindenszentekkor visznek, illetve gyújtanak.– Sokszor eszünkbe jutnak. Ezzel a beszélgetéssel is megidéztük őket – tette hozzá.A boltokban már megjelentek a mécsesek, koszorúk, ezek különböző kombinációi, sírvázák, sírkőtisztítók. A papírboltban szalmából készült koszorúalapot kaphatunk, amit mi díszíthetünk ízlésünk szerint.

– Van, aki most még csak azért jön be, hogy félretetesse valamelyiket – közölte Kruzslicz Ferenc, a vásárhelyi Inda virágüzlet társtulajdonosa. Idén újdonság náluk a kereszt formára ültetett virág és a vintage stílusú, a múlt század 20-as, 30-as éveinek világát, hangulatát idéző, szárazvirágból készült koszorú. Édesanyjával, Kruzslicz Ferencné Rózsával mutattak meg mindent, a 20 forintos teamécsestől a 10 ezer forintos selyemvirág-koszorúig.– Ennél nagyobbat nem vehetek, és egyszerűbb ez a tobozkoszorú, mint az élő virágos – mondja a szegedi Mars téri piac csarnokában Kása Pálné, aki összesen négy koszorút vásárol, és azokat villamossal viszi ki a Belvárosi temetőbe. Visszajáró vevője Tóth Miklósnak, akitől megtudjuk, hogy a jövő hét második fele lesz igazán erős, ez még csak a felvezetés.A mindenszentek előtti kínálat is halad a korral, és ez nem merül ki az elektromos, illetve napelemes (!) mécsesekben. A virágkötők is folyamatosan újítanak, Nagy Lászlóné például maga készíti a trendi, szögletes kosarakat. Kovács Krisztiánnál pedig egyszerűen minden van, amit táblázatunkban is szerepeltetünk – a művirágtól a mécsesig –, és egészen hosszú asztalsort bérel a nagycsarnokban.– Nálam már augusztusban kezdődik a szezon, és régóta kizárólag természetes anyagokat használok – mondja Szanka Mária, hozzátéve, gyakran felvetődik, hogy gyorsan ellopják a sírról a tetszetősebb, értékesebb halottak napi dekorációt, de szerinte ettől nem kell tartani.Ha a dália nem is klasszikus temetői virág, azért van belőle a Mars téren, és szépen viszik is. Két színből is lehet választani, és még a kisebb fajtának is óriási a feje. – A fagy után ültetjük ki a hagymákat, júliustól már nyílik, és tulajdonképpen a fagyokig is kitart – dicséri saját termesztésű virágait a kiskundorozsmai Szuknai László, aki már 40 éve kertészkedik. És utánunk szól, hogy nem egyedül, hanem a feleségével.Gyönyörű Zembla fajtájú, sokvirágú krizantémot árul a szabad területen Spiridon Miklós, aki visszajáró vevőire is rászól, hogy ne ők húzgálják ki a nekik tetsző virágot a vödörből, mert eltörhet a szára. Simon Istvánnét is eligazította egy kicsit, de nem volt harag, hiszen ő is visszajáró vevője.Klasszikus nagyfejű, egyvirágú, koszorúba való fehér, illetve sárga krizantémot igazából csak egy helyen találtunk, Mészáros Istvánné termeli a zsombói Bába-dűlőn. Ezt a fajtát időzítik közvetlenül a halottak napja elé, és kötik az élő virágos koszorúba, így ebből valószínűsíthetően később lesz több.A virágüzletekben is szezon van, a Dugonics temetővel szembeniben Kosóczki Dezsőné sorolja az árakat. A cserepes krizantém nála 600 és 1200 forint között van, de azt hozzáteszi: most. Mert a következő napokban emelkedhet az ára, akkor is, ha nem szeretné. Ha drágábban kapja, tovább kell hárítania a pluszköltséget. Ide még nem gyűrűzött be az új hullám, mécsesből csak a hagyományos 200 forintost kínálja. A koszorúja sem drága még, de ez a jövő héten változik, akkor már az élő virággal kötöttet is viszik. Nem messzire, csak szembe, a temetőbe.