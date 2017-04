Kegyvesztettnek érzik a buszmegállóikat

A szerencsés 43



27 helyszínen 43 buszmegálló újul meg. 1. Alsó kikötő sor–Lövölde utca 4 db, 2. Bécsi körút–Petőfi Sándor sugárút 2 db, 3. Budapesti körút (Tarján bisztró) 2 db, 4. Csongrádi sugárút (Bercsényi utca), 5. Derkovits fasor (Kisstadion), 6. Etelka sor (Felső Tisza part) 2 db, 7. Felső Tisza-part–Tisza Lajos körút 2 db új, 8. Fő fasor–Cinke utca (Katalin utca felé), 9. Fő Fasor–Thököly utca (71, 71A), 10. Tanács utca–Fő fasor, 11. Honvéd tér végállomás, 12. Kereszttöltés utca–Csaba utca (Csillag tér irányába), 13. Kálvária sugárút–II-es kórház (Dorozsma felé), 14. Kiskundorozsma, Vásártér 2 db, 15. Ladvánszky utca–Baktói utca, 16. Lugas utca (Csillag tér) 2 db, 17. Makkosházi körút (Agyagos utca, Ortutay utca) 4 db, 18. Napos út (Cserje sor) 2 db, 19. Rókusi körút, 20. Rókusi körút (Rókusi II. számú Általános Iskola, 21. Szabadkai út, Szalámigyár (benzinkútnál), 22. Szilléri sugárút (Fecske utca) 2 db, 23. Szilléri sugárút, (Hajós utca) 24. Tisza Lajos körút („Bizományi", Gogol utca) 2 db, 25. Thököly utca (Traktor utca) 2 db, 26. Vértói út (Rókusi körút, Tesco felé), 27. Völgyérhát utcai buszforduló.

– Nem hinném el, ha nem nálunk lenne, hogy így kell kinéznie egy buszmegállónak. A Tanács utcainál, ahol a 71-esre és 71A-ra várunk, annyira beszakadtak a járólapok, hogy csak kínkeservesen szállunk fel – panaszkodott újszegedi nyugdíjas előfizetőnk. Az asszony hozzátette, a sofőrök úgy próbálnak megállni, hogy az utasok viszonylag normálisan felszállhassanak az első ajtónál. Leszálláskor viszont a sárban kénytelenek bukdácsolni.Kegyvesztett területnek érzi olvasónk ezt az újszegedi megállót, holott, mint megjegyezte, ott sem csak kocsival járnak az emberek iskolába és dolgozni. Ez nem így tűnt a reggeli csúcsban, mert sorra süvítettek el mellettünk az autók. Beterítették volna a közeli Fő fasori megállóban a 71-esre és a 72-esre várakozókat, ha ők nem húzódnak rutinosan a kerítés tövébe. Abban a váróban nemhogy beszakadt betonlap, hanem semmiféle szilárd burkolat nincs. Eső után sárban kell kerülgetni a tócsákat.Az önkormányzat városüzemeltetési irodájának osztályvezetőjétől, Kósa Jánostól megtudtuk, nyitott kapukat dönget panaszosunk. Ez a két megálló is szerepel abban a 43 tételt tartalmazó listában, amelynek felújítására, átépítésére a város több pályázatot nyújtott be, és nyert is összesen közel 600 millió forint uniós pénzt. Ezeket a buszvárókat is átépítik, szabályos burkolatot és esőbeállókat is kapnak. A legfontosabb kérdésre azonban még nincs egyértelmű válasz. Az ugyanis biztos, hogy idén elkezdik a kivitelezési munkálatokat, a határidő viszont 2018 vége. A projektekre több részletben kivitelezőket pályáztatnak hamarosan, de az nem garantált, hogy erre a két újszegedi megállóra még idén sor kerül.