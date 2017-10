Kelet-Európából csak Szeged nyert uniós pénzt a közlekedés fejlesztésére

– Erre közvetlen brüsszeli pályázati forrást nyert október 10-én Szeged, Kelet-Európából egyedüli városként. Ez azért nagy szó, mert a 206 pályázó településből mindössze 16-at kapott támogatást – hangsúlyozta Nagy Sándor pénteki sajtótájékoztatóján.



A városfejlesztési alpolgármester elmondta, a projekt 36 hónapja alatt felmérik az együttműködő partnerek, a nagy foglalkoztató cégek – Pick, SZTE klinikai központ, EPAM Systems, SZKT stb. – mobilitási körülményeit és lehetőségeit. Ez alapján ahol például kevés a kerékpártároló, megépítik az összegből, ahol pedig a tömegközlekedés tud segíteni egy kis átalakítással, ott módosítják a menetrendet. Fejlesztenek közlekedést könnyítő okostelefonos applikációt is, amiből azt is megtudják majd, hogy merre és hogyan közlekednek a szegediek. A projekt támogatási intenzitása 80 százalék, a teljes költsége pedig 3,2 millió euró (1 milliárd forint).



– A pályázati összeget közvetlenül a résztvevő partnerek kapják, az önkormányzat például 707 ezer eurót (220 millió forint) – mondta Nagy Sándor. Elhangzott, bővül majd a partneri lista, hiszen jelezte részvételi szándékát a BP és az lézerközpont is. A projekt még idén elindul.