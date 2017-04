Kell a gondoskodás a biciklinek is

Egyre kevesebben vesznek minőségi kerékpárt – ezt tapasztalja Kelemen László. Fotó: Karnok Csaba

– A múlt héten szedtem darabokra a biciklimet. Sokat megyek vele, úgyhogy ezt minden évben megteszem. A régi olajat lemosom a fogaskerekekről, újraolajozom az alkatrészeket és beállítom a felnit – mesélte Eötvös Csaba, aki hétfőn már csak új zártartójának felszerelésével foglalatoskodott.A férfi épített kerékpárjával sokat foglalkozik, tavasszal azonban azoknak is érdemes átnézetniük kerékpárjukat, akiknek nincs különösebb érzelmi kötődésük a járműhöz.– Sokan már csak akkor viszik szervizbe a kerékpárt, amikor probléma van vele. Ez azonban rossz taktika – magyarázta Kelemen László, a Mérey Jármű üzletvezetője. – Egy nem karbantartott kerékpár lényegesen gyorsabban tönkremegy, ráadásul nem is biztos, hogy biztonságos.Ha egyébként nincs semmi baj a járművel, 1000-1500 forintból meg is úszható a tavaszi beállítás. – Ha másra nem, erre mindenképpen szükség van, hiszen a használat során nyúlnak a bowdenek, és a fék vagy a váltó már nem úgy működik, mint korábban – magyarázta a szakember. Ha azonban ilyenkor kiderül, hogy kisebb javításokra is szükség van, még mindig takarékosabb megoldás a bajt az elején elkapni.

– Egy fék például attól még lehet kopott, hogy látszólag nincs baja a biciklinek, egy éves rutinellenőrzésnél azonban ez kiderül – mondta el Verbovszki László kerékpárszerelő, aki azonban ennél jóval nagyobb problémákkal is találkozik. – Akár egy hét alatt is teljesen tönkremehet egy kerékpár – például ha télen, nem megfelelő felkészítés mellett használják. Hasonlóan járhatnak azok, akik csak mennek vele, de sosem szervizeltetik a biciklit. Ha pedig már javítani vagy cserélni kell a tönkrement alkatrészeket, az több tízezer forintba is kerülhet.A tavasz nemcsak a kerékpárok szervizeltetésének, hanem a vásárlásának is a fő szezonja. Egy új, minőségi gyermekkerékpár ára 50, a felnőtt változata 80 ezer forinttól indul. Szakemberek szerint ennél olcsóbbakat nagy rizikó választani.– Sajnos a minőségi kerékpárok egyre kevésbé keresettek, a piacot ugyanis elárasztották a külföldi lomtalanításokból összeszedett és kipofozott darabok – mondta el Kelemen László. – Nagyon sokan inkább ezeket veszik meg, és örülnek, milyen sokat spóroltak. Nem árt azonban tudni, hogy ezek egy részéhez már alkatrészt sem lehet kapni, ráadásul olyan állapotban vannak, hogy a javíttatásuk annyi pénzt visz el, amit hozzászámolva tulajdonképpen ezek ára sem lesz sokkal kedvezőbb.