Kell egy jó kabát

A jó kabát drága, de ha nem is egy teljes életre szól, azért jó pár évig szolgálhatja viselőjét, tudjuk meg Lacfi Ági üzleti stílustanácsadótól.



– Azoknak, akik a klasszikus, konzervatív öltözködési stílust képviselik – tehát öltönyt viselnek a hétköznapokon is –, esszenciális, hogy legyen egy minőségi szövetkabátjuk – mondja, és hozzáteszi, ha csak alkalomszerűen viseljük, akkor persze elég lehet középkategóriás kabátot venni, amely nem bírja úgy a strapát.



– Ha nem mindennap járunk öltönyben és szövetkabátban, akkor természetesen lassabban kopik majd, így kevésbé látszik rajta a használat. Amennyiben viszont hétfőtől péntekig ezt hordjuk, ne spóroljunk rajta. Első vagy egyetlen kabátként sötétszürke vagy sötétkék darabot érdemes vásárolni. Ezek barátságosabbak és formálisabbak a feketénél, amit egyáltalán nem javaslok – emeli ki.



Azt tanácsolja, olyan öltözetben menjünk kabátot választani, amit alatta viselünk majd.



– Az öltönynek be kell férnie a kabát alá, de nehogy túl nagy darabot válasszunk, ami aztán lóg rajtunk – figyelmeztet.



– Egy jó szövetkabát nem csak öltönyhöz passzol. Lezserebb stílusú nadrággal és cipővel utcai viseletként is működik – vélekedik, és hozzáteszi, ettől függetlenül – az üzleti életen kívül – nem baj, ha mégis inkább sportosabb darabot választunk. Ma már nagyon szép, stílusos kabátokat lehet kapni ugyanabból az anyagból, amiből a klasszikus pufikabátokat is készítik, amelyek beilleszthetők a városi viseletek közé.