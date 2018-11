Kell, hogy partner legyen a szülő és a menza - a közétkeztetés nehézségeiről tanácskoztak Szegeden

Az egészséges étkezést már otthon, a szülőknek kell megtanítaniuk, négygyermekes anyukaként pontosan tudom, hogy ez mekkora kihívás. Pláne, ha még válogatós is a gyerek, évekig tart, mire hajlandó az étrendjét bővíteni, és elfogadni a nyers zöldségeket

A Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége csütörtökön először rendezte meg regionális szakmai konferenciáját. Az esemény fókuszában többek között a táplálkozás-egészségügyi vizsgálatok tapasztalatai, a NÉBIH ellenőrzések aktualitásai, valamint az élelmi rostok szerepe állt.– 2000-ben jött létre szövetségünk annak érdekében, hogy a közétkeztetést magas színvonalra emelje, a vezetőket szakmailag összefogja, és támogassa őket, valamint, hogy képviseljük az érdekeket. Fontosnak tartjuk a szakmai napokat a munka során, hiszen ilyenkor minden aktualitásról, jogszabályról szó esik, illetve a jelenlévők problémáira is gyors megoldást tudunk nyújtani – mondta el köszöntő beszédében Rózsás Anikó elnök.Ahhoz, hogy a gyermekek egészségesen étkezzenek, szükség van partnerségre a menza, a szülők, a pedagógusok és a hatóságok között is, erről Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos számolt be. – Ma Magyarországon minden negyedik gyerek elhízott vagy túlsúlyos. 2,1 százalékuk súlyosan elhízott, vagyis 20 ezer gyermek küzd ilyen problémával.– magyarázta a főosztályvezető.