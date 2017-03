Kemény munka Hajnival

Az egyholdnyi földön korábban járt már traktor. A ló erre a mostani munkára azért volt jobb, mert nem tapossa össze úgy a földet, mint a gép. Ritkán lehet látni ilyet, a munkalovak észrevétlenül tűnnek el a környezetünkből. Török István tudomása szerint Tápén rajta kívül nincs már más fogatos.



Ez egyébként változatos munka. Istvánnak van névjegye, amelyen még szó van sétakocsikázásról, szerenádról, esküvői fiákerezésről is a mezőgazdasági munkák mellett. De eljön az az idő hatvanon túl, amikor az ember már nem szívesen járja éjszaka a várost vidáman danoló diákokkal.



Arra a munkára, ami még akad, elég egy ló is. Török Istvánét Hajninak hívják. Olyan családban, ahol a negyvenes–ötvenes években hatot-hetet is tartottak, a ló szinte családtagnak számít a két gyerek, a három unoka és a dédunoka mellett. – Hosszú időre nem megyünk el otthonról. Ha oda vagyunk egy-két napra, a fiam jön el, és ad neki enni – mondja a gazda.



– Ragaszkodunk hozzá. Ez olyan, mint másnak az autó vagy a sportolás. Mondjuk így, hobbi. Csak ezzel dolgozni is lehet.