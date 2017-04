Kender fonta össze az életüket

A felvonulók kérték

Ifjú káderek

A kendergyár nyomai

A textilipar nehézipara



A házaspár elmeséli, az ő idejükben a kendert hétezer hektáron termeltették az országban állami gazdaságokban és termelőszövetkezetekben. Szegedre többek között Sarkadon, Szegváron, Eperjesen, Vajháton. Kazlakba gyűjtötték, áztatómedencéken, majd törőgépeken ment át a rostja, és a szálakat bálákban szállították be a Rigó utcai raktárba. Először kártolták, vagyis szalagformába fésülték a szálakat, úgy vezették rá a fonógépekre, hogy összesodorják. Azon lehetett szabályozni, milyen vastagra nyújtsák. A szegedi kender az alapanyagot állította elő. Újszegeden szőttek belőle a kenderipari tröszt társgyáraiban. A legszebb időszakban, az ötvenes évek végén kétezer-ötszáz–háromezren dolgoztak a Bakay Nándor utcában. A zsineggyártás volt a főprofiljuk; az egész világba exportálták a madzagot, ahogy ők, Kapásék emlegetik. Később, a nyolcvanas években kezdte kiszorítani a kendert a műanyag, de hamar rájöttek, hogy környezetbarátabb annál, hiszen lebomlik használat után. Sanyi bácsi és Juli néni felidézik, a textilipar nehéziparának nevezték a kendert, mert a legmostohább körülmények között ők dolgoztak, a legnagyobb porban és a legtöbbet ezek az asszonyok cipelték. Utána cérnáztak, a fonalból több ágat fontak össze, és vegyszeren keresztül engedték, gombolyították vagy orsóra tekerték.

A szegedi kenderfonó 2008-ig működött, majd átköltözött Vásárhelyre. Épületét lebontották, hogy a helyén 2011 októberében bevásárlóközpont nyílhasson. Archív Fotó: Miskolczi Róbert

– Eredetileg papnak taníttattak a szüleim hat évig Vácott, de a háború után közbeszólt az államosítás, és legnagyobb örömömre bezárt az iskola. Én ugyanis sosem akartam arra a pályára menni – mesélte a 82 esztendős Kapás Sándor arról, miként tekeredett élete fonala a szegedi kendergyárig. – Hívott a haza két évre, én pedig, mert úgy megtetszett, hat évet szolgáltam. A katonasors hozott Szegedre.– Itt csíptem fel Juli nénit a gyárban. 1957. május 1-jére, hogy a forradalom után a feszültség csökkenjen, a honvédséget is felkérték, vegyen részt a felvonuláson. Én meg vállalkozó szellemű voltam, olyan üzemet kerestem, ahol sok a nő, így botlottunk bele a kendergyárba és az ottani rámenős lányokba. Ifjúsági vezetőként előbb felvettük a kapcsolatot, nem csak odacsődültünk, mint a malacok. Juli is KISZ-vezető volt, és olyannyira felvettük a kapcsolatot, hogy azóta is tart – mosolyog Sanyi bácsi a két esztendővel fiatalabb feleségére. Julika a tősgyökeres kenderes, 1955-ben érettségi után lépett be, az lett az első és utolsó munkahelye. Gyakornokként a kötélgyárban kezdett a kettes kórházzal szemben, a most épülő bútoráruház helyén. Utána helyezték át a kenderfonó és -szövőgyár Bakay Nándor utcai telepére.Kemény fizikai munka volt az egy nőnek. Három műszakban, nagy zajban és főleg hatalmas porban dolgoztak. Mégis szerették, azt mondják, a nehéz fizikai munka összetartotta az embereket. Igazi családdá kovácsolódtak; megünnepelték a névnapokat, együtt főztek május 1-jén és augusztus 20-án. Julika a végén több mint száz asszonyt irányított a fonodában. Sanyi bácsi tudomása szerint a beosztottjai nagyon szerették a feleségét, mert együttérzett velük. Ha kérték, kiengedte a lányokat fél órára a Mars térre vásárolni. A férj 1958-ban csatlakozott a kenderhez, és a házaspár együtt távozott az 1990-es rendszerváltáskor.A Kapás házaspár tökéletesen beleillett a szocialista káderekről alkotott képbe. Paraszt származású munkás fiatalok voltak, és lelkesek, önként jelentkeztek továbbtanulni, és véleményük is volt. Szakmai iskolájukat azzal fejelték meg, amit könnyen el lehetett végezni munka és család mellett, sőt az előmenetelükben is segített: a sokat csúfolt „foximaxival", azaz a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemmel.– Ez a végzettség mindent megalapozott. A Délmagyarországban olvastuk a hirdetést, hogy jelentkezni lehet a hároméves alapképzésre. Eminens tanulók lettünk, nekem vörös diplomám is van belőle – fűzi hozzá a családfő.– Hajtott a lendület, még kétéves szakosítóra is jártunk az új mechanizmus idején. A magyar munkásmozgalom történetéből államvizsgáztunk. Persze azt tartottuk legfontosabbnak, hogy tanulásra egy hónap szabadságot kaptunk, és mi azt kerti munkával tölthettük.– Maradhattunk volna a rendszerváltás után is, de a korengedményes nyugdíjat választottuk. Nem voltunk felkészülve rá, hogy a szocializmus után a kapitalizmusban dolgozzunk. Nem stimmelt az elveinkkel – érvel Sanyi bácsi. – Egy életen át ilyet mondtam, aztán meg az ellenkezőjét csináljam? Átadtuk a lehetőséget a fiataloknak.Mindketten igazgatóként távoztak; Julika a fonórészleget vezette, a karbantartókét Sanyi bácsi. Új technológiákat szereztek be, és gyártották az alkatrészeket is a Kálvária sugárúti részlegben, a földhivatallal szemközti épületben százötven emberrel. A kendergyár privatizációjának és a megszűnésének történetét követték még egy darabig, de részvényesek nem akartak lenni. Úgy fogalmaznak: a kender jó kereset volt. Hiszen tanyát és üdülőt vettek, házat építettek, Trabanttal jártak, szakszervezeti beutalóval nyaraltak a vállalati üdülőkben, és biztonságban felnevelték lányukat és fiukat, akikre nagyon büszkék.Figyelték a Bakay Nándor utcai gyár lebontását, és hogy a helyén épült bevásárlóközpont Rigó utcai téglafala őrzi a hajdani homlokzat vonalait. Az Árkád legfelső szintjén pedig két gombolyítógép idézi fel a régi szép időket. Ezeket is Sanyi bácsinak köszönhetően szerezte be a gyár Olaszországból. Nevetve idézi fel: Vikor Sebestyén főmérnök a legcsinosabb lányokat válogatta a szép új gépekre.