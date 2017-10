Kenderrel betonoztak Domaszéken - galéria

Bemutatóra hívta az érdeklődőket szombaton egy kenderbetonból épülő házhoz a szegedi KÖSZI Trade Szövetkezet. Horesnyik Béla, a kenderprojekt vezetője előbb elmagyarázta, majd megmutatta, egyszerűen és gyorsan halad a falazás. Öt ember öt tízórás munkanap alatt felhúzhatja egy családi ház falait, még ha közben zsaluz is. Ez Domaszéken már a második ház, ami ilyen környezetbarát technológiával készül. Az elsőt lakják, ez volt az országban is a legelső. A másodikat bemutatóépületnek szánják.Megírtuk: az épület betonpilléres vázszerkezettel készül, ezek közé kerül a meszet tartalmazó kötőanyag és a vízzel összekevert kenderpozdorja. 50 centi vastag fal lesz belőle, amit hőhídmentesen öntenek ki az aljzattal és a mennyezettel. A kenderbeton az idő múlásával egyre szilárdabb, mészkő keménységű lesz. Emellett jó hőszigetelő és -tároló, páraáteresztő és -szabályzó, könnyen feldolgozható, és a mész fertőtleníti a levegőt. A szakemberek számításai szerint az átlagos építési költségeknél nem drágább ez a módszer. Egy ház akár négy hónap alatt lekészülhet. A munkálatok egy részét meg lehet spórolni, például a vezetékek bevésését és a külső hőszigetelést. Belül magnézium-oxid lapokkal vonják be a falakat, kívülről légáteresztő vakolatot kap a felület.