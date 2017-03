Kenyérvágó késsel, fején nejlonzacskóval rabolt ki három boltot, hat és fél évet kapott

– Feketén-fehéren ott vagyok a képeken – ismerte el a Szegedi Járásbíróság előtt tegnap B. János.

Az idős szegedi férfi tavaly novemberben lakása közelében kezében egy kenyérvágó késsel egy óra leforgása alatt három dohányboltba ment be, ahol a bevételt kérte. Először a Szamos utcában próbálkozott, a tegnap lejátszott biztonsági kamera felvételek tanúsága szerint egy csíkos nejlonzacskót húzott a fejére. Innen egy vevő lökdöste ki, ahogy a Csillag téri üzletből is, ahová már fejfedőt se vett fel B. János. Végül a Budapesti körúti üzletben járt sikerrel, ahol a zsákmánya három zacskó LD márkájú dohány volt 11 ezer 70 forint értékben.



B. János tettét kilátástalan anyagi helyzetével magyarázta. A bűncselekmény napján hazaért a munkahelyéről, egyszerre bevette aznapi gyógyszeradagját, majd alkoholt fogyasztott. Ezután biciklire pattant, és elmondása szerint csak a Szamos utcai üzlet előtt villant az ötlet a fejébe, hogy a nála lévő kenyérvágóval kirabolja azt. A büntetlen előéletű férfi mélységesen megbánta tettét, a dohányboltok dolgozói a tárgyaláson megbocsátottak neki.



Az ügyész szerint az enyhítő körülmények voltak többségben, ám a felfegyverkezve elkövetett rablást a törvény fegyházzal bünteti, így ennek kiszabását kérte a bíróságtól. B. János védője szerint nem rablás és annak kísérlete, hanem zsarolás történt a boltokban, hiszen nem volt erőszak és közvetlen testi épség fenyegetése sem, hiszen B. János messze állt az eladóktól. Szerinte senki nem vette komolyan védence zsarolási szándékát, a videofelvételeken is látszott, hogy távozása után az alkalmazottak folytatták a kiszolgálást. Az eladók nem is a rendőrséget, hanem főnöküket vagy kollégájukat hívták fel telefonon az eset után.



A bíró úgy látta, hogy a beismerő vallomás és a kamerafelvételek egyértelműen alátámasztják a fegyveresen elkövetett rablást és annak kísérletét. B. Jánost ezért hat és fél év fegyházbüntetéssel sújtotta. A férfi büntetése kétharmadának kitöltése után bocsátható először feltételesen szabadságra. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, vádlott és védője a bűncselekmény eltérő minősítése és enyhítés miatt fellebbezett – a döntés ezért nem jogerős.