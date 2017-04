Képzőművészetis hallgatók a REÖK-ben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem alapszakos, első évfolyamos hallgatóit látta vendégül nemrég a Szegedi Szabadtéri Játékok. A diákok ez alkalommal megismerkedtek a Dóm téri fesztivál és a Reök-palota működésével, hiszen a későbbiekben izgalmas és hasznos műhelymunkákba láthatnak bele a színpadi produkciók és a kiállítások kapcsán. Pár hónappal ezelőtt ugyanis hosszú távú együttműködést írt alá Herczeg Tamás igazgató és Csanádi Judit rektor, amelynek értelmében több projekten is dolgozik a két intézmény.– Jellemzően kortárs kiállításoknak adunk helyet, ehhez jól illeszkedik, hogy az egyetemmel történt megállapodás értelmében a legfiatalabb hazai művészgenerációt tudjuk bekapcsolni az intézmény vérkeringésébe – fogalmazott Herczeg Tamás . – Az első csoport ellátogatott a szabadtéri díszleteit is gyártó céghez és a Dóm térre, majd a palotában mutattuk be nekik a működésünket.A tápéi díszletgyártó cégnél megismerhették azt az unikális gyártási folyamatot, amivel a csillagtetős színház speciális igényeinek megfelelően készülnek a monumentális produkciók díszletei. – Ez újdonság lehet számukra a kőszínházi működéshez képest, hiszen itt lábon álló, függesztés nélküli díszleteket kell használnunk, amelyek védve vannak a napfénytől, széltől. A szintén egyedi mobil színházi üzemünket Várkonyi Miklós műszaki vezető mutatta be nekik.A későbbiekben a festő- és szobrászhallgatók számára alkotószobát biztosít a palota, a grafikusok többek között street art kiállítási lehetőséget kapnak, az intermédia és látványtervező szakosok pedig a REÖK színháztermét használhatják hasonló célokra. A szegedi szabadtéri produkcióinak díszlettervezési és kivitelezési munkálataiban is lesz alkalmuk részt venni. Ez utóbbi projekt már a 2017-es nyitóprodukció, a Tosca előkészületei kapcsán elindul.A Képzőművészeti Egyetem igen gazdag magángyűjteményéből szecessziós tárlatot terveznek a szegedi szecessziós palotában, illetve a hallgatók diplomakiállításainak bemutatására is sor kerül majd. Elméleti munkára is lesz lehetőség: többek között a kurátori képzésben részt vevőknek biztosít majd foglalkozásokat a REÖK, sőt konferenciák megszervezését is tervezik.– Az, hogy a fiatal generációt helyzetbe hozzuk, a mi művészeti életünket is jó irányba befolyásolja. Ha szerénytelenül akarok fogalmazni, azt mondhatom: a szabadtéri és a REÖK adottságaival Kánaán leszünk a képzős hallgatóknak. (X)