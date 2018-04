Kérdőívek Szegeden - Reagálás B. Nagy Lászlótól

2018. március 16-án sajtótájékoztatót tartottunk két párttársammal az ellenőrizetlen migráció témájában, mi várható Szegeden, ha az ellenzékkerül hatalomra az országgyűlési választásokon. Ekkor én elmondtam, hogy Szegeden veszélyesnek tartom a migránsok betelepítésének előkészítésével kapcsolatos mozgásokat, konkrétan azt, hogy folyik már felmérés, amelyben a szegedieket kérdezik arról, hogyan viszonyulnak a betelepítéshez, a jövőbeli együttéléshez, konkrétan azt mondtam, hogy „ki milyen bevándorlóval tudná elképzelni az életet Szegeden".



Nagyon örülök, ha a sajtótájékoztatónkon elhangzottakra valóban sokan felfigyeltek. A célunk az volt, hogy egy olyan kérdésre hívjuk fel a figyelmet, amely eddig Szegeden nem került előtérbe, nem lett kihangsúlyozva. Az, hogy az elhangzottakból mely részletre figyelt fel a szocialista városvezetés által irányított, Szeged város nevét viselő online oldal egyik újságírója, nem meglepő. Szerintem sok emberben sokkülönböző gondolat merült fel, a többség privát kezeli ezt, egy egyetemi kutatást vezető úr pedig a nyilvánossághoz fordult rögtön, amint éppen ott járt egy szerkesztő az említett médiumtól. Mi alapján gondolja, hogy az ő munkájukról volt szó? Miért tette ezt szóvá? Szerintem akiről a tájékoztatón beszéltem, pontosan tudja, miről van szó.



Előrebocsátom, hogy nem kívánok vitázni ebben az ügyben. Néhány tényt mondok el, kiegészítve a sajtótájékoztatón elhangzottakat, és majd az olvasók eldöntik, hogy elfogadják-e ezeket a kiegészítéseket. Nemkívánok szociológiai kérdésekben nyilatkozni, ilyen jellegű vitákba belemenni, ezen kiegészítéssel részemről az ez irányú vitát le is zárom.



A város nevét viselő online oldal után foglalkozott a témával a helyi televízió is, három szakember szólalt meg e témában a műsorban. Miért pont őket hívták ehhez a beszélgetéshez, nem tudom, valószínű őkismerték a kutatás anyagát. Akkor viszont az alábbiakról is tudniuk kellett.



Az e témában megjelent nyílt levél tartalmazza, hogy a tanszékkutatásában 13. alkalommal tesznek fel 59 kérdést, és csak egy kérdés foglalkozik „különböző népcsoportokkal", még csak nem is a bevándorlással. Ismeretem szerint azonban már a következő kérdésben rákérdeznek a megkérdezett véleményére a menekültek Magyarországra érkezésével kapcsolatban. Ezt követően öt kérdés foglalkozik Magyarországra érkezett menekültekkel, látott-e menekültet, okozott-ekárt a menekült, továbbá a befogadásukról is feltesznek kérdést. Ekérdések kapcsán fontosnak tartanám a menekült és illegális migráns megkülönböztetését, mert már ezekből a feltett kérdésekből is látszik, hogy zavart okoznak a fogalmak, nem igazán fedik a kérdés igazi tartalmi jellegét.

Nem tudom, őrájuk vonatkoztak-e a kérdések, mennyien lehetnek Szegeden menekültek, akikkel esetleg találkozhattak a megkérdezettek. Nem a menekültek ellen szólaltunk fel, nem a jogokat betartó menekültek bejövetelével van gondja az országnak, Európának, hanem az illegálisan, ellenőrizetlenül beáramló migránsok tömegével. Ezért tartom elgondolkodtatónak az ilyen kérdéseket tartalmazó kérdőíves megkérdezést Szegeden, mert itt a kerítés, a határ mellett különösen veszélyes az emberek biztonságérzetét megingató kérdéseket feltenni. És amikor ez szóba kerül, még el is akarják hallgatni.



Végül még egy gondolat. A kutatásvezető a levelében és a Szeged Televízió által megkérdezett szociológusok 59 kérdésből állókérdőívről beszéltek. A hozzám eljutott információk szerint van még egy 7 kérdésből álló lapja is az anyagnak. Ennek a fejrészén felszólítják a szociológushallgató kérdezőbiztost, „A következő kérdéseket ne kérdezze, csak jelölje!". Ez a hét kérdés a megkérdezett életkörülményére, vagyonára, nemére vonatkozik, az utolsó kérdésben pedig az önkormányzati választókerület számát kell megadni. Vajon a megkérdezett tudja-e, hogy ilyen jellegű adatok is rögzítésre kerülnek? Felém azt jelezték, nincsenek tájékoztatva a megkérdezettek.

Az, hogy valaki bizalommal volt egy egyetemista diákkal, megnyílt, rászánta az időt, segíteni próbált neki a tanulmányai elvégzésében, majd ezt követően felszólítjuk a diákot, hogy titokban mérje fel a válaszoló lakásának színvonalát, életkörülményeit – véleményem szerint nem korrekt. Idézem a kutatásvezető levelének egyik utolsó mondatát, amivel magam is egyetértek: „nehéz és méltatlan helyzetbe kerülhetnekkérdezőbiztosi munkájukat még jelenleg is végző hallgatóink".



Ezek voltak azok az információk, amelyek alapján úgy gondolom, hogy Szegeden végeznek olyan megkérdezéseket, amelyek arra mutatnak, hogy bizonyos körök a migránsok betelepítését készítik elő.



B. Nagy László országgyűlésiképviselő-jelölt (Fidesz), Szeged