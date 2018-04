Kerekesszékből küzd a játszótérért Horváth Gyuri

Sérült szuperhősök a játszótérért

Tanít, porszívózik, kapál

Ha kinő a gyom a virágágyásban, Gyuri szívesen kikapálja. Fotó: Török János

Szórólapot oszt, ha ezzel segíthet

Hogyan gondoskodsz arról, akit szeretsz?



A GEMMA Szuperhős-csapatának ötödik tagja, a gondoskodás szószólója, Horváth Gyuri azt kéri követőitől, mutassák meg, hogyan gondoskodnak azokról, akiket szeretnek. Mindenkitől történeteket, vállalásokat és fotókat vár, amelyeket a GEMMA Facebook-oldalán oszthatnak meg jövő hét végéig. A tervek szerint a kis szuperhősök és társaik játszóterét május 25-én szeretnék átadni a GEMMA Központban.

Szívesen segít a házimunkákban, tanítja osztálytársát vagy éppen szórólapozik Horváth Gyuri , a GEMMA Központ Szuperhőse, aki imádja a kutyáját, szeret számítógépezni és úszni. A kerekesszékkel mozgó, értelmileg is sérült 15 éves fiú példaértékű segítőkészségével igyekszik támogatókat találni a szegedi speciális játszótér megvalósításához.– Mindegy, milyen játékok lesznek, nekem mindegyik jó lesz. Én legjobban a hintát meg a forgót szeretem – magyarázta kicsit akadozó beszéddel, arcán huncut mosollyal Horváth Gyuri, akit algyői otthonukban látogattunk meg.A GEMMA Központba járó 15 éves, kerekesszékkel mozgó, értelmileg is sérült fiú az egyike annak az öt Szuperhősnek, akik a közepesen és halmozottan sérült gyerekek fejlesztésével foglalkozó iskola adománygyűjtő kampányában szerepet vállaltak. Ahogy megírtuk, a központ egy olyan speciális játszótér kialakítására gyűjti a felajánlásokat, amelynek eszközeit a sérült gyerekek is használhatják, és ahol akár együtt is játszhatnak ép társaikkal. A játszótér ugyanis nemcsak a játékról szóló örömforrás, hanem fontos fejlesztőeszköz is. A Szuperhősök célja bemutatni, hogy ők elesettségük mellett igazi példaképei Szegednek.Az örökké mosolygós, közvetlen, jó kedélyű és humorérzékű Gyuri például a gondoskodás szószólója lett – nem véletlenül. Édesanyja, Horváthné Szabó Ágnes elmesélte, hogy kisfia mindig mindenkinek segíteni szeretne, noha maga is segítségre szorul.– Adrienn-nel az iskolában a betűket gyakoroljuk. Átírós lapon tanítom – büszkélkedett egyik osztálytársa korrepetálásával. – Szeretem a házimunkát is. Én szoktam fölporszívózni. De már nem az igazi, alig szív – jegyezte meg kritikusan. Édesanyja hozzátette, Gyuri nemcsak porszívózni szeret, de a mosnivalót is be- és kipakolja a gépből, akárcsak a mosogatógépből a tányérokat, edényeket, evőeszközöket.– Szeretem a kerti munkát is. Szoktam kapálni is – mesélte Gyuri, amitől leesett az állunk. Szavait kétkedve fogadtuk, de anyukája megerősítette: Gyuri tényleg kigurul kerekesszékkel a kertbe, és ott kapálgatja a virágágyásokból a gyomot. – Jön egy kis eső, aztán rögtön kidugják a fejüket a földből a gyomok – fogalmazott komoly arccal a 15 éves sérült fiú, aki később meg is mutatta nekünk, hogyan gondoskodik a virágoskertről.Gyuri szomjazik a tudásra, így nagyon szívesen jár az iskolába, ahol mindenkivel jóban van. Otthon – mint minden tinédzser – szívesen játszik a számítógépén, de szereti a puzzle-t is. – Van egy százdarabosom. Azt tíz perc alatt kirakom – lódított egyet nevetve. – Fél óra az, kisfiam – helyesbített mosolyogva édesanyja. Akárhogy is, szép teljesítmény.Szombatonként a helyi Borbála fürdőbe járnak rendszeresen nagypapájával. Bár Gyuri csak a jobb kezét tudja mozgatni, mégis bemerészkedik a vízbe: úszógumival követi a „tatát". Délutánként az iskolából hazaérve pedig elmaradhatatlan, hogy Csöpivel egy kis játékba fogjanak. Az izmos tacsikeverék körülugrálja kis gazdáját, akit meg is tornáztat, miközben egy rongyon huzakodnak – mindkettejük nagy örömére.– Na, akkor én is megyek majd. Elviszem ezeket a szomszédba. Ági néni ( Péntek Imréné , a GEMMA Központ igazgatója – a szerk.) biztos örülni fog neki – mutatta felelősségteljesen a GEMMA támogatására felhívó szórólapokat Gyuri, amikor elindultunk. Ezeken az szja egyszázalékos felajánlására kérnek mindenkit, amelyből a központ működését fedezik.