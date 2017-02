Kerékpárosbarát KRESZ-t javasolnak a biciklisek

Bolyban



Tóthné Horváth Mónika olvasónk szerint a bolyban haladó bringásokat egy nagyobb forgalmú úton hosszú szakaszon esélytelen lenne leelőzni, nemhogy 1,5 méteres oldaltávolsággal, de sehogyan sem, és több kilométeres sor torlódna fel. A kerékpárosklub szegedi tagja, Csüllög Imre csak kérdezte, vajon egy 50-80 méter hosszú biciklis kígyót nehezebb előzni, vagy egy 10-15 métereset?

Biciklivel a körforgalomban



Hol akarnak menni a körforgalomban a bringások a módosítás után? Középtájt? – kérdezte Táborosiné Martók Valéria. Csüllög Imre szerint a körforgalom középgörbéjén haladó kerékpáros gyorsabban áthalad a körforgalmon, és nem kerül holttérbe, ezért sokkal biztonságosabb és a forgalom számára kedvezőbb, ha a körforgalomban nem a szélen, a külső íven mennek. Takács Zoltán szerint az a baj, hogy ha a bicajos jobbra tartva megy körbe, akkor az az autós, aki az első kihajtónál ki akar menni, mellé megy, és az amúgy továbbra is benn maradni szándékozó bicajost simán elkaszálja...

Biciklisbarát KRESZ-módosítást javasol a Magyar Kerékpárosklub Révész Máriusz kerékpárügyi kormánybiztosnak. Az ügyben elindult az egyeztetés. A főbb javaslatok: kötelező oldaltávolság kerékpáros előzése esetén – lakott területen minimum 1 méteres, lakott területen kívül minimum 1,5 méteres előzési oldaltávolság előírását kérik –, kerékpáros utca fogalmának bevezetése, szeretnék elérni, hogy a körforgalomban ne legyen kötelező biciklivel jobbra tartani.Továbbá, csak kanyarodás előtt kelljen kézzel jelezni, kanyarodás közben meg lehessen fogni a kormányt. Azt is szeretnék, ha engedélyeznék az edzést végző kerékpárosok bolyban haladását a közúton.Megkérdeztük a tervezett módosításról olvasóinkat, amivel kiengedtük a szellemet a palackból. A legtöbbször hangoztatott vélemény az volt, nem módosítaniuk kellene a bringásoknak a KRESZ-t, hanem kötelező vizsgát kellene tenniük. Egymásnak estek autósok, kerékpárosok és gyalogosok, amiből azt szűrtük le, jobb lenne, ha mindenki seprűvel közlekedne…– Örülnék, ha ők sem közlekedhetnének ittasan, ha felismernék a kerékpárutat, és megtanulnák, hogy a kormány nem szatyortartó – írta Kotroczó Zoltán – Gyalogosként annak örülnék, ha a járda helyett a kerékpárúton közlekednének. Autó utasaként a kamikaze biciklisektől parázok, hogy jelzés nélkül kivágódnak a mellékutcából, mi meg satufékkel lefejeljük a műszerfalat – írta Kovács Ágnes. Egry Péter Pál olvasónk azt hangoztatta, ne várják el a biciklisek, hogy majd a közlekedés többi résztvevője vigyáz rájuk. Vass Antal szerint a kerékpáros a legrosszabb állatfajta, mert ha akarja, gyalogos, ha akarja, jármű. Az autós meg találja ki, hogy most éppen melyik. Buha Istvánné nyugdíjas olvasónk szerint nagyon bunkók a kerékpárosok, mert mellette is csak elsuhannak, amikor sétáltatja a kiskutyáját, amitől nagyon megijed.– Legalább csengetnének vagy szólnának! – dühöngött idős olvasónk. Mások is keményen osztották a bringásokat, akiket leginkább Csüllög Imre, a Magyar Kerékpárosklub szegedi tagja védett meg hozzászólásaiban.– Azok akarják módosíttatni a KRESZ-t, akik eddig sem nagyon tartották be? – kérdezte Stefán Zoltán , mire Csüllög azt válaszolta: az, hogy mi a szabály, csak annak fontos, aki be szeretné tartani. Aki nem, az nem kezdeményez módosítást, mert tesz rá. A szegedi bicajos szerint általánosítanak az autósok, akik beskatulyázzák a kerékpárosokat. A biciklisek 80 százalékának van jogosítványa, és túlnyomó többségük szabályosan vagy arra törekedve közlekedik.– A biciklis sebessége a gyalogosénál 4-5-ször nagyobb. Az autókkal a sebességkülönbség a városban maximum 2,5-szeres, átlagról beszélünk természetesen. Ezért érthetetlen, hogy a városban miért vezették a járdára a bicikliseket például a Kossuth Lajos vagy József Attila sugárúton. Az igazi probléma ott van, hogy a bicikliseket gyalogosként kezelték, akkor ők miért viselkednének máshogy? – írta Csüllög, amire Citromos Vivien azt válaszolta, ha a gyalogos gyalogosként viselkedik, akkor nem ütközik neki a másik gyalogosnak.