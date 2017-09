Kerékpárosok kérték, és egyéb érdekes hírek tegnapról, miközben tartja magát a húsz fokos ősz

Falevél a debreceni Nagyerdőben. Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt

A mai időjárásszakasztott mása lesz a tegnapinak, mondanák egy magyar népmesében, prózaibban megfogalmazva olyan idő lesz, mint csütörtökön. Tudományos igényű megfogalmazásért ismét a met.hu-n néztünk körül , ahol megtudtuk, hogy magasnyomás peremén helyezkedik el hazánk. Folytatódik a csendes, nyugodt őszi idő, az átlagosnál kissé alacsonyabb hőmérséklettel.- na nem ide a töltésre, de azért este már öltözzünk fel melegen!

Aztán az új forgalmi rendről hallottak-e már a belvárosban? Tolatós parkolás a Fekete Sas utcában, miegyebek? A nap másik sokakat érdeklő híre is a közlekedéshez kapcsolódik, de sajnos egy balesetről van szó: Kishomoknál a vasúti sínekre hajtott egy autós, figyelmen kívül hagyva a tilos jelzést. Ütközött a Vásárhely felől érkező motorvonattal,Kopáncs környékéről jobb hírt hoztunk, pontosabban galériát a körhíd építésének jelenlegi állásáról.Még mindig Vásárhelynél járunk: volt egyszer, hol nem volt. A Csengettyű közbe már sok érkezett, de ha bontanak, a jövőben kevesebb fog -! Makón is körülnéztünk kicsit, ahol- aztán úgy is hagyták, mint aki jól végezte dolgát. Szentesen képviselő-testületi ülés volt, többet megtudhattunk

Szegeden két perről is tudósítottunk ma: az egyik, a másik a Czeglédi-ügy, amiről ismét nem tudtunk meg semmit A végére hagytuk a legjobbat: Joób Mártonék családja kislánnyal gyarapodott, nyolc testvére várta otthon a kisbabát.- ennél kedvesebb cikket biztosan nem olvastak tegnap, de ma sem!, ha jelentett Önöknek valaha valamit a Művészetek Völgye, köszöntsék meg a falut! A wikipádia egyébként azt is írja, hogy ma van a kávé világnapja Magyarországon, de ezt nem tudtuk értelmezni: világnap, amit csak egy országban tartanak? Mindegy, igyanak egy jó kávét, és induljon a nap!