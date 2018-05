Kerékpárút épül Szeged és Sándorfalva között - hamarosan az egész megyét bejárhatjuk biciklivel

Szeged közigazgatási határáig 5 hónapon belül biztonságosan kerekezhetünk. Fotók: Török János

Összesen 17 kilométernyi kerékpárutat építenek, így Szegedről nemcsak Sándorfalváig, hanem egészen Ópusztaszerig lehet majd elkerekezni, onnan pedig akár a teljes megyét be lehet járni drótszamáron.

A kerékpárút két és fél méter széles lesz, félméteres padkát építenek mellé, és a nyomvonal mentén a zöldterület rendezését is tartalmazza a projekt – tájékoztatott Botka László, Szeged polgármestere a Sándorfalvi úton, az M43-as autópálya-felhajtó előtt tartott szerdai munkaterület-átadáson. Hozzátette, mindkét település túlnyomórészt EU-s pénzből valósítja meg a fejlesztést.Szeged saját közigazgatási határáig 6,7 kilométer hosszon építteti meg a bicikliutat 500 millió forintból. A kivitelezőnek 5 hónapja van a munkálatokra. A fejlesztés részeként kerékpáros híd épül az Algyői-főcsatorna fölé, valamint annak közelében egy kerékpáros pihenőhelyet is kialakítanak esőbeállóval. A Sándorfalvára eső szakasz építésére kiírták a közbeszerzést, a kisváros 362 milliót költ a beruházásra. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester arról tájékoztatott, konzorciumban valósítják meg a fejlesztést, a Csongrád Megyei Önkormányzattal, Dóc és Ópusztaszer településekkel közösen.Botka arról is beszélt, hogy másfél évtizede még csak 40 kilométer hosszú kerékpárút-hálózat volt Szegeden, amit a tervek szerint 5 éven belül megdupláznak. Hamarosan Bordány felé is épül kerékpárút, továbbá Tarjánban és Baktóban, az ELI-hez és a logisztikai központhoz is. A Szegednek dedikált uniós forrásokból összesen 3 milliárd forintot költenek bicikliutak építésére. A bővítést az is indokolja, hogy a legújabb statisztikák szerint nagyjából a szegediek ötöde biciklizik rendszeresen.