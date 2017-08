Kerékpárútra igen, útjavításra nem futja Sándorfalván: félpályás útlezárással tiltakoztak

Több százmilliót költhetnek kerékpárútra, de a forgalmas 4519. számú út javítására nem futja – Dudás Zoltán, Sándorfalva jobbikos képviselője jelentette be a négy számjegyű, de igen forgalmas, Szentes felé vezető úton a félpályás útlezárást. Tucatnyi autó lassította a forgalmat késő délután az úton, röplapokat osztogattak az aktivisták az arra közlekedőknek.Dudás szerint felháborító, hogy a Magyar Közút Zrt. ugyan felújította az utat, de úgy tűnik, mintha félbehagyták volna azt. Szabó Zoltán szentesi képviselő, aki a Jobbik parlamenti képviselőjelöltje is hivatalosan, azt a választ kapta az útfelújításért felelős zrt.-től, hogy a cégnek nincs elég pénze a folyamatos, optimális felújításokra.Mindeközben Gajdosné Pataki Zsuzsa a közösségi oldalán arról írt: nem tartja szerencsésnek, hogy utcára viszik a lakosokat. Azon nehéz változtatni a sándorfalvi polgármester szerint, hogy nincs elég forrása a Magyar Közútnak. Egyébként pedig azt is furcsának látja Gajdosné, hogy a Jobbiknak most tűnt fel, hogy milyen állapotban vannak a térség útjai.