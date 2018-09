Keréktörő kátyúk az alsóvárosi útszakaszon - A környezetgazdálkodási társaság honlapján várja a bejelentéseket

Négy olyan kátyú is látható, amelyekbe belehajtva akár kereke is törhet az autónak. Például a képünkön látható Földmíves utca és Szabadsajtó utcák sarkán kialakult gödörben, amely hónapok óta ott árválkodik, mérete pedig egyre nagyobb. Nem is beszélve a kerékpárosokról, motorkerékpárosokról, akik komoly veszélynek vannak kitéve, ha a sáv széléhez húzódnak, hogy az autósok elférjenek, hiszen így egyenesen a kátyúban kötnek ki. Jó, ha baleset nélkül megússzák.Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, eszköz hiányában nem tudnak a város minden pontján jelen lenni és folyamatosan kutatni a rossz szakaszokat, ezért arra kérik a városlakókat, hogy a társaság honlapján feltüntetett elérhetőségeken jelezzék számukra a problémát.