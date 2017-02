Kérés nélkül is kap 2 milliót a rendőrség

A megyei özgyűlés pénteken délelőtt tárgyalta idei öltségvetését a mindszenti kulturális özpontban, Zsótér ároly polgármester és Farkas Sándor országgyűlési épviselő is részt vett az ülésen. Az önkormányzat idén 652 millió 545 ezer forintos bevétellel és kiadással tervez. Kakas Béla elnö a épviselői érdésrekre válaszolva elmondta, azért ökkent a turisztikai célokra, szakértői díjakra szánt keret 500 ezerre, mert pályázni fognak, és a nyertes pályázatokban el lehet számolni szakértői díjat. A özgyűlés ezúttal is elfogadta saját cégének, a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft.-nek az üzleti tervét – az nem ezen a cégen múlik, hogy további 20 milliós tagi ölcsönt kellett neki adni a tavalyi 30 millió mellé, mű ödésre. A pályázatírásból remélt bevételei továbbra sem folytak be, egy sor pályázatot ugyanis még mindig nem bíráltak el.



A özgyűlés zárt ülésen döntött arról, hogy idén Csongrád Megye Díszpolgára kitüntető díjat adományoz Tadeusz Kaczor tiszteletbeli konzulnak, Csongrád Megyéért díjjal tünteti ki a Szegedi Kortárs Balettet, Márton Anita olimpikon atlétát és a Johannita Segítő Szolgálatot. Csongrád Megye Sajtódíját idén a Toronyirány című magazin szerkesztősége kapja. A Csongrád Megye Sportjáért és Ifjúságáért díjjal ása Ferenc mesteredzőt, Szigeti János és Tápai Miklós sakkozókat, valamint a Magyar Ifjúsági Szövetséget jutalmazzá .