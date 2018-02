Keresik a látogatási tilalom kiskapuit: amelyik beteg tud, kimegy az osztályról, így találkozik rokonaival

Szögi Sándor szerint nem túl bonyolult megoldani, hogy találkozzanak a hozzátartozókkal. Fotók: Kuklis István

– Persze hogy tudok a családommal találkozni. Nem túl bonyolult megoldani – mondta Szögi Sándor tegnap délelőtt a szegedi új klinika előtt.A férfi egy hete fekszik az intézményben, a lábát műtötték meg egy láncfűrészes baleset után. Múlt hét szerda óta azonban látogatási tilalom van érvényben Csongrád megye egészségügyi intézményeiben. – Csak felhívnak telefonon, én pedig lejövök. Csak annyit mondok, hogy cigizni megyek, emiatt úgyis naponta 4-5 alkalommal kikéredzkedek – mesélte az idős férfi, majd hozzátette: szobatársai is hasonló módon hidalják át a látogatási tilalom miatti tiltást.

Tele vannak a folyosók látogatókkal

Mi természetesen nem mentünk fel az osztályokra, olyat azonban láttunk, hogy a beteg kijött az aulába. Köntösben beszélgetett látogatójával, majd mikor végeztek, visszament a hematológiára.

Van, ahol a betegek sem erőlködnek

– Persze van ennek jó oldala is. Például biztosak lehetünk benne, hogy az újszülötteket nem fertőzik meg, és az is kellemes, hogy nincs átjáróház a szobában attól, hogy hol az egyik, hol a másik anyukához érkeznek látogatók. De azért várom már, hogy hazamehessek, és együtt lehessen a család

Arra, hogy az influenzajárvány miatti óvintézkedések nem sokat érnek, olvasónk hívta fel a minap a figyelmünket. Mint mesélte, az új klinikán és a Petri Gábor Klinikai Tömbben is tele vannak a folyosók és az aulák. „Még a kórtermekbe is bejárnak a hozzátartozók. A biztonsági őrök veszekednek a látogatókkal, de sokat nem tudnak elérni náluk" – írta olvasónk.Persze vannak olyanok is, akik komolyan veszik a tilalmat, amit éppen a betegek védelme érdekében hoztak. – Nagyon súlyos beteg az egyik hozzátartozóm, neki hoztam üdítőt, tisztálkodási eszközöket, fésűt – mondta egy nő, aki az aulában várakozott. – Sajnos nem mehetek be hozzá a sebészetre, de a nővérek lejönnek érte, és odaadják. Persze nem örülünk ennek, de tudomásul vesszük. Azt pedig megígérték, hogy ha az állapotában változás történne, azonnal értesítenek. Nagyon aranyosak, biztosítottak róla, hogy ha arra kerülne a sor, nem fordulhat elő, hogy ne búcsúzhassunk el tőle, a látogatási tilalom ellenére sem.A szülészeti és nőgyógyászati klinikán is nagy a szigor: apás szülésre ugyan van lehetőség, látogatóba azonban azok sem mehetnek, akik be vannak oltva. Kolléganőnk, Hír Bea kedden adott életet kislányának, párját azonban nem látta, amióta behozta az intézménybe.– mondta Bea.Facskó Andrea, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke hangsúlyozta, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztálya által határozatban elrendelt látogatási tilalom a betegek védelmét szolgálja. Betartatását azonban megnehezíti, hogy az intézményeknek több bejáratuk van, illetve ha ott járóbeteg-ellátás is működik. Ráadásul a nem ágyhoz kötött betegek elhagyhatják az osztályokat dohányzás vagy büfélátogatás céljából.

Vannak kivételek

A szülészeti és nőgyógyászati klinikán az apás szülésről sem kell feltétlenül lemondani, de csak azokat engedik be, akik igazolni tudják, hogy legalább 2 hete felvették az influenza elleni védőoltást. Ugyanez vonatkozik a szülést kísérő, választott dúlákra is, akik nem a klinika alkalmazottai.

Vásárhelyen, Makón betartják a tilalmat

– Kivételes esetekben egyébként a látogatási tilalom idején is beengedik a családtagokat – tette hozzá. – A Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központba továbbra is bejárhatnak a szoptatós anyák, és bent tartózkodhat egy közvetlen hozzátartozó, akiknek a gyermeke 2 éven aluli.Még egy intézmény van, ahol kivételt tehetnek a hozzátartozókkal: ez az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet. Ott a részlegvezetők mérlegelése alapján és az intézetvezető tudtával a kritikus állapotban lévő betegeket az influenzajárvány idején is védőruhába beöltözve látogathatják a családtagok.– A látogatási tilalom első napjaiban akadnak általában problémák, főként azért, mert az információ nem mindenkihez jut el. De igyekszünk, amennyiszer csak lehet, a nyilvánossággal ezt közölni – mondta Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely–Makó főigazgatója. Hozzátette: a lakosság Vásárhelyen és Makón is tiszteletben tartja ezt a szabályt. Pedig a betegnek és családtagjának is kellemetlen, hogy nem találkozhatnak egymással.– Akadnak kivételek, például nagyon súlyos és végstádiumú betegeknél lehetőség nyílhat a találkozásra. Ezek is szigorú szabályokhoz kötöttek, igazolni kell, hogy megkapták a védőoltást, és tünetmentesek. Utóbbit a kollégák a helyszínen is meg tudják állapítani. Ebben az esetben rövid időre engedélyezhető egy-egy hozzátartozó látogatása – közölte Kallai. Hozzátette: a vásárhelyi Erzsébet-kórházban az intenzív és a belgyógyászati osztályokra eleve csak csöngetést követően léphetnek be a családtagok. Elmondta azt is: a portán letett, névre szóló csomagokat továbbítják a betegeknek.