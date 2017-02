Keresik az év praxisát

A díjat 10-10 háziorvos nyerheti el – munkatársaival, a nővérekkel együtt. Idén is csakúgy, mint tavaly a hazai családorvosok mellett a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé. Elsősorban a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idősotthonok javaslatait is várják a határon innen és a határon túl. A pályázat hivatalos weboldala a www.evpraxisa.hu címen érhető el. Jelöléseiket, gyógyulástörténeteket az ajánlóoldalon lehet beküldeni május 10-éig.