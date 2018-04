Keresik az év védőnőjét

A kategóriák jelöltjeit szakmai zsűri bírálja el, tavaly óta azonban a közönség szavazatai alapján is díjaznak egy védőnőt. A közönségdíjat az kapja, akire a Sudocrem Facebook-oldalán a legtöbben szavaznak. A kampány egyik fő célja, hogy a szakmai elismerés mellett az édesanyák és édesapák is kifejezhessék a hálát és tiszteletet, ami minden védőnőt megillet. A jelöléshez annyit kell tenni, hogy a Magyar Védőnők Egyesületének honlapján vagy a Sudocrem hivatalos Facebook- oldalán futó applikáció segítségével beküldünk egy rövid történetet és egy fotót a védőnőről. A családok mellett háziorvosok, szülészorvosok, kolléganők is jelölhetik a védőnőket az év védőnője díjra. Jelölést április 30-áig lehet küldeni, ezután dönt a szakmai zsűri, valamint indul majd el a közönségszavazás.