Keresik Szeged legrégibb templomát

– Az építkezés szélére esett a rom, és a szűkös határidő miatt nem maradt idő a szakszerű vizsgálat lefolytatására – mondta el a városi Móra-múzeum ásatást vezető régésze, Lajkó Orsolya a közgyűlés városüzemeltetési bizottságának ülésén. Ennek a falmaradványnak a feltárására pályázik a közgyűjtemény 3,5 millió forintos támogatásért a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Ehhez a közterület tulajdonosaként és a múzeum fenntartójaként az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia. Abban reménykednek a régészek, hogy a készülő étterem bejárata melletti oldallépcsőnél, a járda alatt megtalálják a rom folytatását. A tervek szerint közterületen ásnak nagyjából 60 négyzetméteren összesen két hétig. Úgy kezdenék el a munkát, hogy a szabadtérit nem zavarják, és az étterem is megközelíthető marad.A templom, amelynek két éve bukkantak a nyomára a régészek, Szeged első temploma lehet, még a Dömötör-toronynál is korábbi, az 1100-as évekből. Ha falak vagy más leletek kerülnének elő, pontosíthatnák a kormeghatározást. Eddig annyit állapítottak meg a két éve levett habarcsmintákból, hogy középkori épületről van szó. A környező fákat a munkálatok idejére speciális kalodákkal védik meg.