Keresztényeknek olcsóbban adja a tojást

Gárgyán Attila (balról) és Illés Tibor (jobbról) közmunkásként dolgozik, de eddig nem vásárolt a kedvezménnyel kínált tojásból. Fotó: Frank Yvette

– Elkéri a keresztlevelet? – morfondírozott Illés Tibor, aki éppen a tiszaszigeti önkormányzat egyik műhelyében közmunkás társaival foglalatoskodott. – Vagy elmormol egy imát – tette hozzá egy másik férfi.A helyi közmunkások csak tréfálkoztak, valójában nem ismerik a férfit, aki kitette a buszmegállóba a hirdetést azzal, hogy 25 forintért adja a tojás darabját, a nagycsaládosoknak, a nyugdíjasoknak, a keresztényeknek és a közfoglalkoztatottaknak pedig 20 forintért.

– Én még nem vásároltam: – Gárgyán Attiláéknak van a háznál tyúk, nem szoktak tojást vásárolni még a boltban sem, ahol persze jóval drágább, mint a hirdetésben felkínált ár. Kiderült, hogy bár többen nagyon nehezen osztják be a közfoglalkoztatásért járó bért, de szinte mindegyikük tart baromfit, a tyúkok pedig mindennap tojnak egy tojást, az elegendő a családnak.– Kicsit csodálkoztam a hirdetésnek azon a részén, amely a keresztényeket kiemeli – Papp Jánosné régóta látja a buszmegállóban kifüggesztett hirdetést. – Abban nincs semmi érdekes, hogy valaki támogatja a rászorulókat, de a keresztény szemet szúrt nekem is – tette hozzá az asszony, akivel éppen annak a gazdálkodónak a háza előtt álltunk meg pár szóra, aki 20-25 forintért árulja a tojást a nagycsaládosoknak, nyugdíjasoknak, közmunkásoknak és keresztényeknek.– Nem kérdezem, nem ellenőrzöm – mondta a férfi, miután becsengettünk a házhoz, amely a hirdetésben megadott címen van. A férfi nem akart nyilatkozni arról, hogy rászorulók mellett miért éppen a keresztények számára adja kedvező áron a portékát, hogy valójában miért is találta ki ezt a tojásakciót, de annyit elárult, hogy Böjte Csaba dévai szerzetes ihlette.– Egyébként meg mindenkire rá van bízva, hogy mit mond, nem ellenőrzöm, becsület dolga zárta rövidre a gazdálkodó.