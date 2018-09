Kerítést építenek a vaddisznók miatt - fölülírja a természetvédelmet az afrikai sertéspestis

Vaddisznócsapat Magyarországon. Számukra nincsenek államhatárok, legföljebb kerítések. Fotó: Viseráczki András

Az viszont biztos, Szerbiában nincs jelen az afrikai sertéspestis, így a kerítés ebből a szempontból most épp a szomszédot védi. Ennek azonban – mint kérdésünkre a Nébih válaszolta – a jelenlegi járványügyi helyzetben nincs jelentősége, mert a Szerbiával határos területeinken sincs jelen a betegség.

Tízezer sakált és ötvenezer rókát lövet ki a romániai Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztérium idén és jövőre. Ez a két ragadozó állományának 72, illetve 67 százaléka. Az afrikai sertéspestis további terjedésének megakadályozása érdekében rendelték el ezt a vadászatot. A járvány ellen nincs védőoltás. Csak a vaddisznókat és a házi sertéseket betegíti meg, de az ember és más állatok is terjeszthetik – ragadozók is.Romániában már tíz megyét érint a 41-ből ez a vírus, több mint hétszáz gócpontot tartanak számon. A drasztikus intézkedés ellen mégis tiltakozik a WWF természetvédő szervezet, mondván, ilyen mértékű vadászat már veszélyezteti az állatpopulációk fönnmaradását, kárt okoz az egész ökoszisztémának. Ráadásul megriasztja, vándorlásra ösztönzi a vaddisznókat, ami épp a betegség terjedésének kedvez.Hasonlóan egy egész terület állatvilágára hatással lesz Bulgária védekezése.Bulgáriában még nem észlelték a betegséget, minden szóba jöhető eszközzel próbálják elérni, hogy ez így is maradjon. A természetvédelem érdekeit fölülírják a gazdasági szempontok.Nálunk most a járvány terjedésének megelőzéséről szóló animációs film a legfrissebb sertéspestises közlemény a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján. Egyelőre Heves és Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében észlelték a betegséget, még tavasszal.Megépítésekor a WWF emlékeztetett, hogy itt országos jelentőségű védett és Natura 2000-es területek húzódnak, az élőhelyek átnyúlnak a határon, a kerítés pedig korlátozza az állatok mozgását, amit az építőknek figyelembe kell venniük. Felmérés nem készült arról, hogyan hatott a kerítés a terület élővilágára.– Ha a kerítés és az állatvilág kapcsolatáról van szó, az ausztrál példát említik elsőként – reagált kérdésünkre Ilosvay György, a Csemete Természetvédelmi Egyesület elnöke. – Ott annak idején jó ötletnek gondolták bevinni az üregi nyulat. Elszaporodott, és utóbb kerítést építettek az államok, hogy megakadályozzák a további terjedését, sikerrel. Az új erdőknél nálunk is alkalmaznak az erdészetek kerítést: megakadályozza, hogy a fiatal csemetékben kárt tegyenek a vadak – tette hozzá.A biológusok szerint a drótháló nem az ördögtől való, nem is választ el hermetikusan, de tisztában kell lenni azzal, hogy a természet a folyón kívül nem nagyon ismer ilyen vonalszerű akadályokat.