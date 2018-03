Kerstin unokáira gondolt a bevásárlásnál is: csokinyulak, desszertek és kapucsínó is került a kosárba

Telekosár játékunk újabb nyertese, Papp Kerstin már közel negyven éve él Magyarországon, mégis érződik kiejtésén a német akcentus. Lapunknak férjével, Papp Attilával már több mint tíz éve előfizetői, ám először vettek részt játékunkon. A német származású nő anyósának köszönheti, hogy 25 ezer forintért bevásárolhatott.Kerstin férjével Németországban ismerkedett meg, 38 éve él Szegeden, tolmácsként dolgozott. Egy házban, de külön háztartásban él férje édesanyjával, akivel mindketten olvassák a Délmagyarországot. – Egyik reggel négy kivágott szelvénnyel fogadott anyósom, az én feladatom pedig az volt, hogy feladjam a borítékokat a postán. Viszek is neki egy nagy doboz desszertet azért, amiért rábeszélt – mondta mosolyogva az édességes sorok között Kerstin. Végül két doboz desszert került a kosárba, a másikat a beteg édesanyjának szánja, akit nemrég költöztetett Németországból Szegedre.Számos húsvéti édességet is vásárolt, elsőként három nagy csokinyuszit, hiszen már a bevásárlás elején kiderült, Kerstin nagymama, és három unokája a mindene. Bármit vett, mindig szóba került a két fiú és a kislány, akik Szatymazon élnek. Elsőszülött unokája, Roli, amikor elmesélte neki, hogy nyert, azt mondta, ő a legjobb nagymama, és ezt meg is osztja majd közösségi oldalán.Az is kiderült, a hagyományok fontosak számukra, Kerstin számos német ételt készít. Marhafelsált vett, amelyet kiklopfol, majd mustárt ken rá, erre füstölt szalonna, hagyma, só és bors kerül. Ezt összetekeri, és így süti meg. Az már biztos, hogy húsvétkor édesség is lesz, annak a receptjét is otthonról hozta, ám laktózmentes termékekből készíti az unokák érzékenysége miatt. Kerstin vett még liba- és kacsacombot, mint mondta, ezek elkészítésénél már keverednek a magyar és a német ízek. A desszert mellett édesanyját kapucsínóval, magát egy Martinival lepte meg, férjének pedig sört vitt haza. Végig látszott, hogy nyertesünk rutinos vásárló és remek háziasszony, szakértő szemmel vásárolt lángolt kolbászt, és az árakkal is tisztában volt.A pénztárnál sem lepődött meg, amikor meglátta a végösszeget, 43 ezer 753 forintot fizetett. Kerstin elmondta, kikapcsolódás volt neki ez a bevásárlás, lista nélkül jött, és élvezte a nyeremény elköltésének minden percét.