Kerülőutat javasolnak a sándorfalviaknak - Újjáépítik a vasúti átjárót Szegednél, de most nem lesz aluljáró

Algyő és Sándorfalva is lát problémát



Lázár János, a tramtrainberuházásért felelős kormánybiztos egy sajtótájékoztatón lapunk kérdésére azt mondta: első munkamegbeszélésen Sándorfalva mellett Algyő problémája is szóba került. – Az algyőieknek biztosítani kell a lehetőséget a tramtrainen való utazásra, Sándorfalvával kapcsolatban pedig megkeresett Dudás Zoltán. Tény, hogy a sűrű tramtrainjáratok miatt megnövekeszik majd a várakozási idő a vasúti csomópontban, de nem okoz elviselhetetlen többletterhet a közlekedésben – mondta. A képviselő nem zárta ki, hogy a későbbiekben felüljáró épül.

Az átjárót ugyan átépítik, de egyelőre ugyanabban a szintben fogja egymást metszeni közút és vasút.

Fotó: Kuklis István

Amikor a Szegedet Hódmezővásárhellyel összekötő villamosvasút nyomvonalát tervezték, nem jelentkezett olyan igény, hogy a Sándorfalvi út és a vasút kereszteződésénél aluljáró épüljön az autóforgalomnak. „Különszintű kiváltásra az előzetes egyeztetések során nem merült fel igény" – válaszolta lapunk kérdésére Hideg András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója.A villamosvasút előzetes megvalósíthatósági tanulmányát több mint tizenegy éve, 2007-ben készíttették el. A részletes tanulmány 2012-es dátumú, az építési engedélyeket 2016-ban adták ki. A beruházás előkészítése, a körülötte zajló huzavona a nyilvánosság előtt zajlott.Most azért fordultunk ezzel a kérdéssel a NIF-hez, mert most fölmerült olyan igény, miszerint mégis át kellene építeni azt a vasúti átkelőhelyet. Dudás Zoltán sándorfalvi és megyei önkormányzati képviselő vetette föl, hogy ha járni fog a villamosvasút, csúcsidőben itt tízpercenként kapnak tilos jelzést az autósok. Ez az útvonal pedig egyébként is szűk és forgalmas, reggelenként a Csongrádi sugárúti benzinkútnál lévő körforgalom is lelassítja a kocsisort (2018. november 3.: Forgalmi dugótól tart a képviselő). Dudás a járási hivatalnál érdeklődött hatástanulmány iránt, ilyet azonban nem tudtak adni neki.„A NIF Zrt.-nek jogerős építési engedély birtokában nem kell forgalmi hatástanulmányt készíttetnie" – írta lapunknak a NIF Zrt. A válaszból kiderül, hogy a kérdéses átjárót újjáépítik, de egyelőre ugyanabban a szintben fogja egymást metszeni közút és vasút.„A sorompónál való várakozás elkerülése érdekében a reggeli és délutáni forgalmi csúcsidőszakban kerülőútként a közeli 5. és 47. sz. főutakat lehet használni, amelyek külön szinten keresztezik a vasutat" – írja az állami cég. Az ötös útra Sándorfalváról Szatymaz felé indulva lehet elérni. A 47-esre pedig úgy lehet eljutni, ha a Sándorfalva felől érkezők fölhajtanak az autópályára, és félig megkerülik Szegedet. Ez az, amire a sándorfalvi képviselő azt mondta, nem normális, hogy a két város közötti legrövidebb utat nem lehet rendesen használni.