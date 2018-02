Kerülte a helyi viszonyok elemzését Gyurcsány a szegedi lakossági fórumon

Gyurcsány Ferenc szerint történelmi jelentőségű lesz az áprilisi ország- gyűlési választás. Fotók: Kuklis István

– Április 8-án mindenki húzzon be egy ikszet a Demokratikus Koalícióra, és egy másikat a koordinált baloldali indulóra – ezzel köszöntötte a fórum résztvevőit Binszki József, a DK helyi választókerületi elnöke, aki egyébként megmérettette volna magát országgyűlésiképviselő-jelöltként, ha nem egyezik meg pártja az MSZP-vel.

Az IH Rendezvényközpont nagytermében tartott fórumon Gyurcsány Ferenc pártelnök arról beszélt, csak látszólagos, hogy pártok közül választanak az emberek április 8-án, ugyanis a politikai formációk – beleértve a DK-t is – mindössze eszközök, a választáson részt vevőkön múlik, hogy milyen is lesz Magyarország. Azt mondta, a DK-nak nagyjából 800 javaslata van az emberek életét érintő kérdésekben, s a hétvégi kongresszusukon döntik el, hogy ezek közül melyeket emelik be a kampányba.

Jelezte, a párt kampánya a szókimondásra épül, s ebben az 1990-es évek eleji Fideszhez hasonlította a mai DK-t. A jelenlévőknek az egykori miniszterelnök beszélt többek között az oktatás és az egészségügy szerinte rossz helyzetéről, arról, hogy a járulékplafon eltörlésével túl nagyok lettek a nyugdíjak közti különbségek, amit orvosolna pártjuk.A fórumon a lakossági kérdéseket és az azokra adott válaszokat a sajtó képviselői már nem hallgathatták meg.