Késsel fenyegetőzött az Űrhajós utcában, elvitték a rendőrök

- Ma 4-5 óra között édesapám hozta haza a kislányomat, és a parkolóban egy bolond férfi várta őket. Nagy késsel fenyegetőzött, hogy megöli az egész családot. Már korábban is fenyegetett, ordibált, de nem vettük figyelembe, gondoltuk, nem veszélyes, de ez már durva - jelezte olvasónk, akinek apját fenyegette a férfi. Hozzátette: életveszélyben érzik magukat, mert a késes fenyegetőző ráadásul az alsó szomszédjuk.



Most azonban kihívták a rendőrséget, és olvasónk este fél hét után jelezte, hogy el is vitték a késes fenyegetőzőt. Egy másik olvasónk tanúja volt a jelenetnek, és azt látta: több rendőr fogta el: fotót is küldött a delmagyar.hu-nak.



Szabó Szilvia Katalin, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese úgy tájékoztatta portálunkat:a gyanúsított vitába keveredett egy járókelővel, és kést vett elő, de nem támadt rá, csak megfenyegette. Senki sem sérült meg. Miután a gyanúsított távozott, a sértett felhívta a rendőrséget, és a rendőrök rövid időn belül elfogták a késsel fenyegetőző férfit.