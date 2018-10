Késve kezdték a felújításokat , nincs fűtés négy szegedi iskolában

Még nagy a felfordulás a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolánál. Fotó: Frank Yvette

Nemcsak iskolába menet, hanem reggelente tanítás közben is kabátban vannak a gyerekek.

Fotó: Frank Yvette

– Reggelente kabátban ülnek az órán a diákok, annyira fáznak, nemrég pedig kaptunk egy levelet, hogy a huzatmiatt rétegesen öltöztessük fel a gyereket – panaszolta lapunknak egy édesapa, akinek hatodikos fia a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola tanulója. A férfi az egyik munkástól úgy tudja, hogy a gáztervet visszadobták, újra el kell készíttetni, és még a kazán sem érkezett meg, így félő, hogy a hideg idő beálltakor sem lesz fűtés. Hiába melegszik fel ugyanis a levegő délutánonként 25 Celsius-fok körülre, hajnalban 10 fok alatti hőmérsékleteket mérhetünk, így bizony már kabátban járnak a gyerekek.A szülők nemcsak attól tartanak, hogy megfáznak a diákok, ha beköszönt az igazi őszi idő, bőven akad más is, amit kritizáltak lapunknak. – Úgy írják a témazárókat a diákok, hogy közben ütvefúrókkal dolgoznak, és arra is volt példa, hogy tanóra alatt kellett másik termet keresni az osztálynak, mert éppen kiszedték az ablakokat – mondta egy édesanya, akinek a lánya a zaj mellett arra panaszkodik, hogy a tornatermet és az udvart sem tudják használni. Azt is pletykálják, hogy csak Mikulásra lesz fűtés a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskolában.A Szegedi Tankerületi Központ igazgatójához, Plesovszkiné Ujfaluczki Judithoz nem érkezett panasz, illetve rendkívüli szünet elrendelését sem kérték egyik felújítás alatt álló intézménytől sem.A szegedi önkormányzat idén öt általános iskola felújítását tervezte, januárban még úgy kalkuláltak, hogy a tanév zárása után kezdődnek is a munkák mindegyik helyszínen, ám csak a vakáció végén vonultak fel a kivitelezők négy intézménynél. A Tarjáni Kéttannyelvű, a Weöres Sándor, a Tabán és a Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítésére több mint 1,2 milliárd forint európai uniós forrást fordítanak, amit mintegy 575 millió forint önerővel egészít ki a város.Szeptember közepén sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz az önkormányzat, amelyben az is szerepelt, hogy a fűtési szezon kezdetéig a szükséges gépészeti munkálatokkal a kivitelezők elkészülnek, és a korszerűsítés minél hamarabbi befejezése érdekében a munkálatok hétvégente és az őszi szünetben is folyamatosan zajlanak.Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármestertől megtudtuk, hogy elhúzódott a közbeszerzés, ezért kezdődött a tervezettnél később a projekt. Elmondta, hogy a kivitelezők novemberre befejezik mind a négy intézmény energetikai korszerűsítését, a fűtést pedig igyekeznek hamarabb bekapcsolni, így remélhetőleg már nem kell sokáig fagyoskodniuk a tarjániba járó diákoknak.