Kész lett a fürdő teteje, csak nem kapták meg a pénzt - Kószó Istvánt a Szeviép és az egyik leánycége sem fizette ki

Kószó István cége a Napfényfürdő építésénél dolgozott a Szeviép megrendelésére.

Archív fotó: Karnok Csaba

Sorozatunk korábbi cikkei:

A Szeviép-ügy



A Szeviép három korábbi vezetője azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ők felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért és a másfél milliárd forintos vagyonvesztésért – azaz csődbűntettel vádolják őket. Az ügyészség szerint a Szeviép leányvállalatainak és magánszemélyeknek, sőt más vállalkozásoknak is adott kölcsönökről ők hárman döntöttek. Ráadásul olyan vállalkozásoknak is hiteleztek, amelyek már komoly összeggel tartoztak. A cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál. A vádban az is szerepel, hogy a kölcsönökről nem készültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég. Az ügyész korábban az ötéves középmértéket meghaladó börtönbüntetés kiszabását kérte.



Szeged és a Szeviép

A Szeviép konzorciumi tagként milliárdos megbízásokat kapott a Botka László vezette várostól, de a cég dolgozott önkormányzati tulajdonú társaságoknak is. Emlékezetes, hogy az 1-es villamosvonal felújításában konzorciumi tagként részt vett a Szeviép, az összesen 4,6 milliárd forintos munka 1,6 milliárdos részét végezte el. A Szeviép a Ligetfürdő felújításán is dolgozott, ráadásul a vállalat székházát Botka László adta át, a mostani ügy két vádlottjával.A jelenlegi ügy vádiratában szerepel egy kölcsön, amelyet a Szeviép a Biztonsági Üzem Kft.- nek adott. Ez utóbbi társaság akkori ügyvezetője jelenleg a szegedi önkormányzati repülőtér igazgatója.

Kószó István cége acélszerkezetek építésével foglalkozik. 2009-ben még több mint tíz embernek tudott munkát adni, de egyszer csak az ő életébe is belépett a Szeviép.A nagyvállalat papírformaszerűen vágta át Kószóékat is. A férfi cége Szegeden az élményfürdő tetejének az acélszerkezetét készítette el a Szeviép megrendelésére. De a pénz nem jött be. Ugyanígy jártak egy romá-niai munkával is. Ott is a Szeviépnek dolgoztak, ingyen. Ráadásul Kószó Istvánnak nemcsak a Szeviép tartozott pénzzel, hanem a Biztonsági Üzem Kft. is, ami a jelenlegi ügy vádiratában is szerepel, mert kölcsönkapott a Szeviéptől.– Szerencse a szerencsétlenségben, hogy jött az állami kártalanítás. Összesen körülbelül tízmillió forintot nem fizettek ki a cégek, de legalább a szeviépes tartozást már visszakaptuk – mondta a Délmagyarországnak Kószó István.Igen, csak a Szeviépét. A férfi azt is elmondta, hogy bízik abban, hogy a Biztonsági Üzem tartozását is látják még, de még biztosan várni kell egy darabig.Kószó István vállalkozásában már csak hárman dolgoznak. Nem rokkantak ugyan bele a Szeviép-ügybe, de nagyon érzékenyen érintette a családot.– Itt vannak a gyerekeink, fel kell őket nevelni, nem adhattuk fel – fogalmazott a férfi.