Készen áll a szegedi női klinika is: az endometriózis súlyos változatát eddig csak Pécsett és Pesten tudták műteni

Az endometriózisban szenvedő nőknél a normálisan csak a méh belső felszínén jelen lévő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyán, de előfordulhat a petefészekben, bélfalon, sőt a tüdőben és az agyhártyán is. Ez a nyálkahártya hormonális változások hatására 28 naponként ezekről a felületekről is leválna, ami nagy fájdalmat okoz a betegeknek. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség.

– A szakembergárda már most is rendelkezésre áll nálunk – mondta el Németh Gábor, az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tanszékvezető professzora. Az endometriózis súlyosabb változatát eddig nem műtötték meg Szegeden, csak Budapesten és Pécsett.Hamarosan azonban a csongrádi megyeszékhelyen is lesz lehetőség ilyen operációkra, már csak a finanszírozási hátteret kell megteremteni hozzá.

– Urológus-szülész-nőgyógyászunk már van, sebész-nőgyógyászt pedig most képzünk. A manuális gárda tehát gyakorlatilag adott, tudomásom szerint pedig mostanra az is folyamatban van, hogy az egészségbiztosító befogadja a klinikát új ellátóhelyként. Ha ez megtörténik, a régió betegeinek sem kell majd máshova utazniuk – közölte Németh Gábor.– Elviselhetetlen fájdalmakkal élek – mesélt a Facebookon másfél hete betegségéről Krámli Kinga. A 34 éves énekesnő évek óta endometriózistól szenved. Bár már többször megműtötték, kiderült, hogy egy nagyműtétre is szükség van esetében. Ez a műtét nőgyógyászt, sebészt, urológust igényel, illetve egy bélvarró gépet. Erre a műtétre pedig 2022. január 19-ére jegyezték elő – azaz négy évet kellene várnia.Posztja hatalmas visszhangot váltott ki: többek között a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő is megszólalt, kiemelve, hogy a várakozási idő erre a műtétre legfeljebb 2 hónap. Annak, hogy az énekesnőt mégis négy év múlva műtötték volna meg, az az oka, hogy a betegség speciális formájában szenved, amelyhez sok szakember, köztük specialisták is kellenek. Az énekesnő ráadásul ragaszkodott is egy bizonyos orvoshoz.

Az endometriózis jelenleg a nők 10 százalékát érinti – mondta el a professzor. A betegség előfordulása a szülőkorban lévőknél 20–40 százalékra tehető, ami azért jelent nagy problémát, mert gyakran meddőséget is okoz. – Az esetek 3-4 százalékában beszélhetünk csak olyan súlyos esetről, amikor az endometriózis mélyen a szövetekbe és a belekbe hatol, és komplex műtétre van szükség. Évente nagyságrendileg 20 ilyen műtéttel lehetne számolni Szegeden, amellett a 150-200 kevésbé bonyolult és komplex operáció mellett, amelyeket most is elvégzünk. Ez egyrészt a betegek számára könnyebbséget jelenete, hiszen nem kellene az ország másik felébe utazniuk, másrészt a klinika presztízsét is növelné.