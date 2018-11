Kesztyűtartóban is elfér a túlélőkészlet

Nem kell nagybőröndre gondolni, amikor arról beszélünk, hogy egy férfi is jól teszi, ha hord magánál mindennapi „túlélőfelszerelést". Míg a nők táskájában akad manikűrkészlet, púder, rúzs, ragtapasz, harisnya, és egyesek szerint még harcoló német alakulatok is, addig a pasik sokszor egy farzsebbe csúsztatott pénztárca-irattartó kombóval indulnak útnak.Ha nem kell, hogy a megjelenésük kifogástalan legyen, természetesen ez sem feltétlenül baj. Ám ha fontos a találkozójuk, tárgyalásuk van, akkor jó felkészülni a váratlan helyzetekre is. A kocsi kesztyűtartójában biztosan elfér egy kisebb méretű neszesszer, amelyet könnyedén telepakolhatunk a drogériákban kapható kicsinyített, utazó méretű „elsősegély"-szettünkkel, mondja Lacfi Ági üzletistílus-tanácsadó.– Mindenképp legyen nálunk a cipő színének megfelelő színű vagy színtelen cipőápoló, illetve szösztelenítő henger vagy kefe – kezdi.– Ezenkívül érdemes nedves törlőkendőt tartanunk magunknál, hogy gyorsan eltávolíthassuk a foltokat. De jó, ha van nálunk tű, cérna, biztosítótű, fogkefe, fogkrém, leheletfrissítő cukorka, zsebtükör, körömreszelő, kis méretű fésű és akkurátusan összetekert pótnyakkendő is – sorolja a szakértő, és hozzáteszi: mindezek mellett egyébként is érdemes nagyon figyelni az ápolt megjelenésre, mert hiába jól öltözött valaki, ha az összhatás elbukik a piszkos cipőn, foltos nyakkendőn, vagy „petrezselymes mosolyon".