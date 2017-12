Készül Algyő építészeti ˝illemkódexe˝

Egyfajta építészeti illemkódexnek nevezte Talmácsi István főépítész a Településképi Arculati Kézikönyvet, amit a településképi rendelettel együtt hazánk minden önkormányzatának el kell készítenie. A polgármesteri hivatalban tartott szerdai lakossági fórum előtt a szakember lapunknak elmondta, Algyő semmiképp sem nevezhető tipikus nagyközségnek, például ha a panelokra és sorházakra gondolunk. Érdekességként kiemelte, hogy a faluközpont változatlan annak dacára, hogy 1879-ben a nagy árvíz Szegeddel együtt Algyőt is elmosta. Az is kiderült a település feltérképezésekor, hogy vannak olyan útjai, például a Kastélykert utca vagy a Téglás, amelyeken már a 16-17. században is jártak az algyőiek.

A főépítész megjegyezte, a most kiépülő lakópark igazodik a mai korhoz, jóval kisebbek a porták, ugyanis már nem gazdálkodnak az emberek, és ez teljesen új utcaképet fog eredményezni. Lakossági kérdésre válaszolva hangsúlyozta, sok jó építészeti megoldás létezik, a cél az, hogy inkább támogató, mint tiltó rendelkezés születhessen.

Molnár Áron polgármester a fórumon azt mondta, a közelmúltban is épült olyan ház, amit nem szívesen lát a településen, ám a kézikönyv inkább ajánlás lesz, hiszen az emberek ízlésével nehéz vitatkozni, az előírásoknak pedig eddig és a jövőben is meg kell felelni.