Készülnek a szezonra a strandok: az árhullám miatt 2-3 hetes csúszásban vannak a Partfürdőn

Bontják a sátrat



Május 6. és 12. között bontják a sátrat a sportuszodán, és ezzel egy időben a tanmedencét is felújítják, ezért zárva tartanak. A versenymedencét a tervek szerint május 13-án reggel 6-tól használhatják a vendégek, a tanmedence várhatóan a május 28-i héttől működik.

Nádastó: homokvárépítés és hattyúkotlás



A szegediek által is közkedvelt sándorfalvi strand, a Nádastó Szabadidőpark jelenleg is nyitva tart – bár a tóban fürdeni még nem lehet. Vas Éva strandvezető szerint a víz egyelőre túl hideg ehhez, és szakképzett vízimentők is csak május 15-étől óvják a fürdőzők biztonságát. Addig is homokvárépítő versenyt hirdettek, amelyen május végéig lehet indulni a Nádastó Facebook-oldalára feltöltött fotókkal. A strand – időjárástól függően – május közepén nyit, az árak nem emelkednek. A vezetőtől azt is megtudtuk, a sándorfalvi strand állandó vendége, a fürdőzők kedvence, Dezső, a hattyú és párja újra szülői örömök elé néz: a tojó már kotlik a tojásokon.

– Csak április 26-án tudtunk nekikezdeni az előkészítő munkáknak az elhúzódó árhullám miatt, úgyhogy május elsején nem lehetett elkezdeni a szezont. Idáig ugyan nem jött ki a víz, viszont a közműcsatornákon keresztül beszivárgott, és eddig állt benne – mutatta tegnap a Partfürdő gyógymedencéjénél Miklós Tamás létesítményvezető, hogy a víz szintje úgy 20-30 centivel maradt csak a medence pereme alatt.A szokásoshoz képest 2-3 hetes csúszást igyekeznek minél gyorsabban ledolgozni. Folynak a 16 hektáros területen a kertészeti munkák – fűnyírás, favágás, virágültetés –, ezzel párhuzamosan az önkormányzati apartmanok karbantartásán, felújításán is dolgoznak. Festenek, cserélik az ágyakat, szúnyoghálókat, javítják az ablakokat, és például megemelték a nagy körvécé szintjét is. Igyekezniük kell, ugyanis a jövő hét végére szervezett Zsigmond Vilmos Filmfesztivál 70 vendégét is a Partfürdőn szállásolják el. Az apartmanok árai idén 10 százalékkal drágulnak – a belépők csak 10 forinttal.A medencék kisebb felújítása, burkolatjavítása még hátravan, amit a következő hetekben végeznek el. Jávorszky Iván, a Partfürdőt üzemeltető Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nkft. vezetője azt mondta, május második felében lehet arra számítani, hogy fürdőként is meg tudnak nyitni. Hogy két vagy három medencével, még nem tudni: kértek ugyan engedélyt a kormányhivataltól a gyógyvizes, a családi és az úszómedence működtetésére is, de az úszómedencét tavaly is csak azért tölthették föl, mert a sportuszoda felújítása miatt Szegeden nem lehetett másutt edzéseket tartani. A szabadstrandot júniustól nyitják meg, addig a cserepesre száradt parti fövenyt is helyrehozzák. Idén is vízimentők felügyelik a Tiszában lubickolókat.Sziksósfürdőn már most is lehet a nagymedencében csobbanni, és túl vannak a strandszezonra való felkészülés zömén. Szabó Mihálytól, a fenntartó Szegedi Sport és Fürdők Kft. vezetőjétől megtudtuk, idén tovább folytatódtak a tavaly megkezdett fejlesztési munkák. Többek között rendbe hozták a csúszdákat, felújították a körzuhanyzókat, további napvitorlákat telepítettek a gyerekmedence köré, új, tetővel felszerelt pados asztalokat, valamint napozóágyakat szereztek be és bővítették a grillezőhelyek számát. Emellett klimatizálták az apartmanházakat, parkettáztak, festettek, felújították a rendezvénytermet és az ahhoz tartozó teraszt is. A gyermekmedence körül még folyamatban van a térkővel történő burkolás, de heteken belül ezt is befejezik. Az árak bizonyos jegytípusoknál 100 forinttal emelkedtek.