Két államilag támogatott tanfolyam jár mindenkinek - Még lehet jelentkezni ingyenes szakmai képzésekre

Hiányszakmák Csongrád megyében

Az alábbi hiányszakmák ingyenes, nappali tagozatos tanfolyamain járhat ösztöndíj a tanulóknak ebben a tanévben: állattartó szakmunkás, elektronikai technikus, épület- és szerkezetlakatos, gépgyártás-technológiai technikus, gépi forgácsoló, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, hegesztő, ipari gépész, kertész, kőműves, központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő, mechatronikai technikus, mechatronikus-karbantartó, mezőgazdasági gépész, női szabó, pék, szociális gondozó és ápoló, villanyszerelő, vízügyi szakmunkás.

Van még esélye iskolát kezdeni ősszel annak is, akit nem vettek fel a felsőoktatásba: az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) őszi tanfolyamaira még lehet jelentkezni. A lehetőséget bárki kihasználhatja, ugyanis mindenkinek két OKJ-s szakma megszerzését fizeti az állam. Ingyenes nappali tagozatos képzésekre 25 éves kor alatt lehet jelentkezni. Ebben a formában akár még több tízezer forintos ösztöndíjra is lehet pályázni tanulmányi eredmény alapján, vagy azoknak, akik hiányszakmákat tanulnak. Csongrád megyében húsz ilyen szakmát sorol fel a Magyar Közlöny. Többnyire a fizikai munkák képzésein támogatja pluszban az állam a tanulókat: így megérheti például kertésznek, péknek vagy szociális gondozónak és ápolónak tanulni.A második szakma megszerzését már kortól függetlenül csak esti vagy levelező tagozaton lehet elvégezni. Diákigazolvány ebben az esetben is járhat, de ez csak korlátozott kedvezményekre jogosít fel. A két államilag támogatott képzés mindenkinek jár, így ha valaki már fizetett OKJ-s tanfolyamért, akkor megmaradtak az államilag támogatott lehetőségei. Sőt, az egyetemi tanulmányok vagy végzettség sem számít bele az ingyenes lehetőségekbe, így a felsőoktatás után vagy azzal párhuzamosan is elvégezhetők az ingyenes tanfolyamok. Az államilag támogatott OKJ-s képzések azonban csak egymás után végezhetők el. Fizetős formában azonban nincs korlátozás.Jelenleg több mint ötszázféle képzés van nyilvántartásban az országos jegyzékben, így a különböző szakápolóitól kezdve a fogászati asszisztensen át a rendszergazdaképzésekig lehet válogatni. Ácsnak, bádogosnak is lehet tanulni, de létezik atomerőművi átrakógép- operátor, múzeumi preparátor és pantomimművész tanfolyam is. Van, amelyikre nyolc általános után lehet jelentkezni, de vannak érettségihez kötött vagy egymásra épülő és részszakképesítések is. Hogy melyik intézmény milyen tanfolyamokat indít, és azokból melyik az államilag támogatott, az változó, így érdemes tájékozódni a jelentkezés előtt.Szegeden is több iskola hirdet OKJ-s képzéseket, így például a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola is fogad még jelentkezőket. Itt nappali tagozatra augusztus 31-éig lehet jelentkezni, míg estire szeptember 15-éig. – Több tanfolyamunk betelt már, de körülbelül 150 államilag támogatott helyünk van még a tíz induló képzésünkön – mondta Juhász Róbert, az iskola szegedi tagintézményének vezetője. Hozzátette, hogy a legnépszerűbbek idén is a logisztikai és pénzügyi ügyintéző, szociális gondozó, informatikai és turisztikai tanfolyamok voltak. Emellett ősszel Szegeden elő-ször demenciagondozó-képzés is indul, amely a szociális gondozó szakra épül. Ennek tantervét egyébként Szegeden dolgozták ki a szakemberek.