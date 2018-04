Két árusító bódét törtek fel pénzért és alkoholért, de a biztonsági őrökkel már nem bírtak

Fotó: police.hu

A két gyanúsított még március elején az egyik kitelepült étterem faházába tört be. Magukhoz vették az ott tartott váltópénzt, valamint egy üveg díszdobozos italt. Ezt követően egy újabb standhoz mentek, és oda is megpróbáltak bemenni, de ezt a biztonsági személyzet észlelte, és a két férfit a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. A feltételezett elkövetők a gyanú szerint a rendezvény területéről egy mobiltelefont is elloptak.A rendőrök előállították őket, tőlük az ellopott vagyontárgyakat lefoglalták. Ellenük jogtalan elsajátítás és lopás miatt indult eljárás a Szegedi Rendőrkapitányságon - írta a police.hu A rendőrök a nyomozás befejezését követően vádemelést javasolnak a gyanúsítottakkal szemben.