Két első helyet hozott el Csongrád megye Az év homlokzata versenyen - Megosztó lett a győztes szegedi társasház

A szegedi győztes társasház - oldalról. Fotó: Török János

A városközponthoz közeli és tiszai panorámás telekre épültek az otthonok, a 38–105 négyzetméteres lakások teraszairól jól látszik a Tisza, a legfelső emelet penthouse lakásaiból pazar a kilátás. A látvány mellett fontos volt az épület energiatakarékos kialakítása is.

– Az építészet már csak ilyen, valakinek tetszik a mű, valakinek nem, én inkább a szakmai zsűri és az építészkollégák véleményeit és intelmeit fogadom el és meg

A középület kategóriában az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark gyógynövényháza nyert.

Az építész a táj jellegére utaló tapasztott, „rücskös" vakolt felületet tervezett a hófehér homlokzatra, amelyet mogyoróvesszőből font, fakeretes betétek tagolnak.

Energetikai fejújítás kategóriában a szegedi Építő utcai óvoda különdíjat nyert.



Vélemények a Tisza-parti épületről

A Baumitról



A Baumit egy osztrák holding tagja, amely Európában és Kínában 118 vállalattal van jelen, és közel 6 ezer munkatársat foglalkoztat. Fő termékcsoportjai: hőszigetelő rendszerek, színes vakolatok és homlokzatfestékek, aljzatképző és hidegburkolati ragasztók, homlokzati és beltéri felújító rendszerek, beltéri vakolatok, glettek és festékek gyártása, forgalmazása. A Baumit Kft. négy gyárat üzemeltet Magyarországon: Alsózsolcán, Dorogon, Pásztón és Visontán – 2017-es árbevétele 20 milliárd forint volt, és éves átlagban 209 munkatársat foglalkoztatott.

Kilencedszer írta ki építészek és kivitelezők számára az alapító és fő támogató Baumit Az év homlokzata pályázatot.Nemrégiben volt a díjátadó, ahol öt kategóriában – családi ház, társasház, középület, energetikai felújítás és műemlék – hirdettek eredményt. A pályázatra 286 nevezés érkezett: családi ház kategóriában 77, társasházban 65, középületben 32, energetikai felújításban 77, műemlék kategóriában 35.– Az év homlokzata abban különbözik a többi építészeti pályázattól, hogy díjazza a kiemelkedő minőséget a tervező és a kivitelező munkájában is – mondta Illy Gábor, a Baumit ügyvezetője, hozzátéve, ezzel igazságos és szükséges egyensúlyba kerül a művészi-mérnöki teljesítmény a technológiai és a kézműves tudással.A Török Csongor tervezte 20 lakásos épületet a Felső Tisza-parton, a Bertalan híd lábánál, foghíj saroktelken húzták fel.– A kiváló terv jó kivitelezőre talált, értették egymást, a feladatot, félszavakból, mint a testvérek – fogalmazott az egyik zsűritag, és nem tévedett: az építész Török Csongor és a kivitelező cég ügyvezetője, Török Attila testvérek. Olvasóinkat erősen megosztotta a díjazott társasház, keretes írásunk kommentjeivel a tervezőt is szembesítettük.– reagált Török Csongor., ezzel a homlokzati vakolatrendszer kivitelezője, a Bezso Bau Kft. pályázott. A terveket a szegedi Tér és Forma Építész Iroda készítette Sipos György és Zákányi Ildikó közreműködésével – a generálkivitelező a HungaroSun Kft. volt.A műemléki védettséget élvező Szer Monostor romjain épült fel a 230 négyzetméteres gyógynövényház.Utóbbiak különlegessége, hogy a beltérben üvegfelület van mögöttük, így sejtelmesen áttetsző fény önti el a belső teret. A zsűri értékelte, hogy az emlékpark fejlesztési elképzeléséhez igazodva valósult meg a környezetbe simuló épület.Az év homlokzata 2018 pályázat zsűrije 15 épületet jelölt különdíjra, ebből az egyiket,. Itt kivitelezőként a Bodrogi Bau Kft., építészként a 3D Kreátor dolgozott.Az eredményhirdetésről szóló rövid hírünkre meglepően sok komment érkezett. „A gyerek az oviban különbet rajzol! Szörnyű, hogy mivé lett az építészet, a második világháborútól kezdve nem sokat ér az egész." „Ritka csúnya ház, az egész környék képét tönkreteszi, tipikusan olyan, amit néhány évtized múlva bontani fognak." „Messziről mint egy könyvtár vagy egy hajó, de nincs orr-része!" „Nem rossz, valóban egy hajóra emlékeztet, nekem is tetszik. Csatahajónak nevezem, mert úgy is néz ki, mint egy hadihajó parancsnoki felépítménye." „Bátor, de azért jó!" „Mint egy régi pártház vagy bunker – hol az ablak, mikor süt be a nap?" „Fut a szekér, és így kap is Szeged egy sor, az épített környezettől idegen épületet, persze nézni kell a későbbi gazdaságos üzemeltetés, fenntartás szempontjait is.