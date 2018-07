Két és fél éves karácsonyi üdvözlőlapot hozott a postás Veszprémből Szegedre - a nyár közepén

„Fentiek miatt nincs lehetőségünk annak megállapítására, hogy a feladott képeslap milyen okból és milyen körülmények között érkezett meg a címzetthez jelentős késedelemmel" – írták.

– Igencsak meglepődtem, amikor a postaládámban egy képeslapot találtam – mesélte hihetetlen történetét Tormáné Maurits Éva. Persze abban nem lenne semmi rendkívüli, hogy valaki így küld neki üdvözletet, bár olvasónk megjegyezte, az utóbbi időben ismerőseivel már inkább a modern technika vívmányait használják, ha értekezni akarnak egymással: telefonálnak, SMS-t vagy e-mailt-t küldenek.Csakhogy megfordítva kiderült, hogy egy karácsonyi lapról van szó – amelyet ráadásul 2015 decemberében adtak fel. Ez utóbbi egyértelműen látszik a postai bélyegzőn.– A sógornőm küldte Veszprémből két és fél éve, hogy így kívánjon kellemes ünnepeket. Fel is hívtam rögtön, hogy megköszönjem – nem akarta elhinni, amikor elmeséltem, hogy most kaptam meg.Az asszony megmutatta: az üdvözlőlap tökéletes állapotban jutott el hozzá: egyetlen apró gyűrődés sem látszik rajta. Nem valószínű tehát, hogy egy postástáska aljában hánykódott volna ennyi ideig, ahogyan az sem, hogy Veszprémből Sydney érintésével került hozzá.– Természetesen jót nevettünk a dolgon a férjemmel – mesélte Éva, akinek párja megjegyezte: ő a postás helyében biztosan nem dobta volna be ezt a lapot, de a postai dolgozókat sem érti, akiknek ez a kezén átment. – Ha tavalyi karácsonyi üdvözlet lenne, akkor is ciki lenne már így a nyár közepén. Nekünk biztosan nem tűnt volna fel, hogy nem kaptuk meg, így viszont teljesen jogosan merül fel a kérdés: honnan bányászták most ezt mégis elő?Ezt kérdeztük a Magyar Posta Társasági Kommunikációs Osztályától is, választ azonban ők sem tudtak adni erre a kérdésre. Mint írták, a képeslapok nem könyvelt küldeménynek minősülnek. Az ilyen típusú leveleket a logisztikai folyamatban regisztrálás nélkül kezelik, vagyis az adott levelek útja a postai rendszerekben nem követhető nyomon, kézbesítésük nem mutatható ki.