Két és fél hónap szabadság - Nem változik a tanév hossza: ma délután kitör a vakáció

Fotó: Frank Yvette

Napot és labdázó gyerekeket formázva búcsúztak a tanévtől a szatymazi iskola diákjai.

Fotó: Petrács Alex

Az idei tanévben ma csengetnek be utoljára az általános és középiskolákban. Dél körül mindenhol véget ér a tanítás, és megkezdődik a két és fél hónapnyi vakáció. A gyerekek többségének azonban már napok óta nem kell foglalkoznia a tanulással: a legtöbb intézményben az utolsó napok már a lazításról szóltak.– Most már inkább csak időtöltés, amit az iskolákban csinálnak – fogalmazott Kispéterné Kotogán Erzsébet, a szegedi Fekete István Általános Iskola intézményvezetője. – Az utolsó előtti héten voltak az osztálykirándulások, az utolsó héten pedig a pedagógusokra van bízva, mit csinálnak. Azt gondolom, náluk jobban senki nem tudja, melyik osztálynak mire van szüksége.Tegnap, az utolsó előtti napon, szétnézve az iskolában szinte mindenre láttunk példát. Volt, ahol filmet néztek, máshol már a ballagásra próbáltak. A hatodikosok ottjártunkkor éppen négy osztálytársukat búcsúztatták, akik hatosztályos gimnáziumban folytatják tanulmányaikat. Több osztály pedig bent sem volt az épületben, mert fagyiztak, játszótereztek. A közelgő eső azonban több ilyen szabadtéri programot eltörölt.– Ilyenkor már nehéz lekötni az osztályt, de különböző játékokkal még el tudjuk tölteni az időt – mondta Szlávik Izabella tanítónő. Negyedikesei már többnyire nem foglalkoztak iskolai dolgokkal, bár egy kislány a hiányzás miatt éppen akkor fejezte be témazáró matematikadolgozatát. Arra a kérdésre, mikor veszik elő újra a tankönyveiket, a gyerekek egybehangzóan kiabálták: „soha".Találtunk azonban tegnap még olyan osztályt, ahol a füzet fölé görnyedő diákokat láttunk: a másik negyedik osztály tollbamondás-dolgozatot írt – fagylaltozás után.– Akinek segít az év végi eredményén, annak beírjuk a jegyet – mondta Tóth Éva tanítónő. Hozzátette: az iskola 15-éig tart, ő pedig ki is használja az időt, hiszen úgy szeretné felső tagozatba engedni az osztályt, hogy tökéletesen megtanultak írni, olvasni.– Ennyi idő van erre, felső tagozatban már nem ezzel foglalkoznak. Szeretném, ha tudnák például, hogy azt a szót, hogy beljebb, nem két j-vel vagy két l-lel írjuk – magyarázta a pedagógus, mire több gyerek nevetve felvisított, és megköszönték a segítséget.Arra a beugratós kérdésünkre, hogy ki nem várja a vakációt, meglepő módon többen is feltették a kezüket.– Anyáék dolgoznak, úgyhogy sokszor nem lesznek velem – mondta Miklós. – Fóliasátrunk van, és korán reggel fel kell majd kelnem nekem is segíteni – beszélt Dani nyári szünetének árnyoldalairól. – Én meg inkább tanulni szeretnék – ezt Vince mondta, akitől kiváló tanulóként ezt rajtunk kívül senki nem is tartotta furcsának. Egy kislány pedig csendesen annyit jegyzett meg: ő nem szeret otthon lenni, inkább jönne az iskolába.A diákok ma tehát szabadságra mennek, legközelebb pedig szeptember 3-án csengetnek be ismét az iskolákban. Tegnap bejelentették, hogy jövőre nem lesz változás a tanév hosszában. Korábban ugyanis olyan tervekről lehetett hallani, hogy tábori vagy „táborszerű" foglalkozásokkal meghosszabbítanák két héttel a tanévet.