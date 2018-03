Két év felfüggesztett börtön lett a volt élettársát megszurkáló férfi büntetése

Az ítélet indoklásában elhangzott: a Gyulai Törvényszék – figyelembe véve az ügy összes körülményét – arányos büntetést szabott ki, így annak súlyosítását a táblabíróság nem látta indokoltnak. A jogerős döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. - írja közleményében a Szegedi Ítélőtábla.



Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék 2017. szeptember 7-én B. I. S. vádlottat, és ezért őt 2 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte, egyben elrendelte a vádlott pártfogó felügyeletét a büntetés felfüggesztésének idejére.

Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője enyhítés érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.



B. I. sértett és B. I. S. vádlott a bűncselekmény elkövetését megelőzően két és fél évig élettársi kapcsolatban éltek. Ez 2016 decemberében megszakadt, mert egy vita során a vádlott megütötte az asszonyt. A férfi 2017. január 3-án elköltözött az együtt használt gyulai ingatlanból, de a különélést nehezen viselte el, és a kibékülés szándékával többször találkozott a sértettel.



2017. január 20-án reggel 6:30 óra körül a vádlott megjelent a Gyula melletti tanyánál, bement a kisszobába, ahol a sértett lázasan feküdt az ágyon. A házban volt még a sértett kisgyereke is. A vádlott leült az asszony ágyára, és kb. egy órán keresztül próbálta rávenni, hogy béküljön ki vele. De a sértett erre nem volt hajlandó, hanem kikelt az ágyból és kiment a fürdőszobába. Amikor visszatért, és le akart ülni az ágy szélére, a férfi elővette nadrágzsebéből a mindig magánál tartott rugós bicskáját, majd kis erővel háton szúrta a sértettet. Ezt követően még legalább négyszer meg akarta szúrni a védekező asszonyt, akit végül kétszer sikerült megsebesítenie. Ekkor megjelent a szobában a sértett kisgyereke, aki megfogta a vádlott bicskát tartó kezét, mire a vádlott felhagyott a támadással, és leült az ágyra cigarettázni.



Amikor a vádlott végül elhagyta a házat, az asszony gyerekével együtt a szomszédba ment, és onnan értesítette telefonon a mentőket és a rendőrséget. A vádlott (ki korábban már háromszor kísérelt meg öngyilkosságot) eközben a tanya körüli erdőben bolyongott öngyilkossági szándékkal, de ehhez nem talált megfelelő eszközt, a bicskáját pedig közben elvesztette. Amikor a férfi kiért az erdőből, meglátott egy sebesség-ellenőrzést végző rendőrségi autót, és önként feladta magát.



Az asszony csak 8 napon belüli sérüléseket szenvedett, de tekintettel a támadott testtájékra és a támadás eszközére, életveszélyes, vagy halálos végkifejlet is kialakulhatott volna.