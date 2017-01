Két éve körözik az egykori szegedi sztárrádióst

Minden eszközzel



A rendőrség minden törvényes eszközzel törekszik a körözöttek felkutatására, tartózkodási helyük megállapítására – közölte lapunkkal a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. Arról tájékoztattak, hogy az állampolgároktól kapott információkat a rendőrök ellenőrzik, a hasznos információkat felhasználják a körözési eljárásban. A körözött személyekkel kapcsolatban személyesen is tehető bejelentés a rendőrségen, de e-mailben is várják az információkat a police.hu oldalon a körözési adatok között megadott címre. A bejelentéseket a 107-es és 112-es segélyhívókon, valamint a Telefontanú ingyenesen hívható 06-80/555-111-es vonalán is fogadják.

Patkós Attila fényképe és személyes adatai két éve olvashatók az elfogatóparancs alapján körözöttek listáján. Fotó: Police.hu

A rendőrség honlapja szerint a Szegedi Rendőrkapitányság százhuszonöt embert keres nagy erőkkel, akiket elfogatóparancs alapján köröznek. A nem éppen dicsőséges lista legismertebb szereplője Patkós Attila, a szegedi Rádió 88 korábbi sztárműsorvezetője.A most 50 éves férfi ellen gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt már 2015 februárjában adott ki elfogatóparancsot a szegedi rendőrség. Patkós Attila 2013 tavaszán pályázott az IH Rendezvényközpont igazgatói székére is, de nem kapta meg.Ezután 2014 nyarán írtuk róla (2014. június 30.: Miamiba költözött szerelmével Patkós Attila), hogy Amerikában kezdett új életet. Patkós a legnagyobb közösségi oldalon a mai napig aktív – december 31-én este szerelmével kívánt mindenkinek boldog új évet Floridából. Bejegyzései szerint a következő néhány napban három floridai szórakozóhelyen is lemezlovasként lép fel, aki az Amerikában turnézó Csordás Tibinek, a Fiesta zenekar egykori frontemberének buliját teszi még színesebbé.Az egykori rádiósnak természetesen küldtünk üzenetet a közösségi oldalon, hogy tudja-e egyáltalán, elfogatóparancsot bocsátottak ki ellene, és mi erről a véleménye – de megkeresésünkre eddig nem reagált.

Tudta-e



A gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása azt jelenti, ha a gazdálkodó szervezet vezető állású személye közreműködik abban, hogy a gazdálkodó szervezet a székhelyén, telephelyén, fióktelepén olyan személyt jegyezzenek be képviseletre jogosultként egy közhiteles nyilvántartásába, akinek lakóhelye, tartózkodási helye ismeretlen. Például hajléktalanokat. Ez bűntettnek minősül, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását jelenti az is, ha valaki a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adat, jog vagy tény bejelentését elmulasztja. Ő vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

A körözött személyeket főként kisebb súlyú bűncselekmények miatt keresik: leginkább lopás, csalás, tartási kötelezettség elmulasztása és gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt.A listán 106 férfi és 19 nő szerepel. A legfiatalabb a most 15 éves Lukic Lili, akit lopás miatt keresnek. A Franciaországban született lánynak az adatlapján még az álnevét is feltüntették, ami Lukic Sabrina. A legidősebb pedig a 77 esztendős Nagy Zsigmond, akit garázdaság miatt köröznek.A listán sok a külföldi: a nigériai Madukwe Chukwudi ellen például tavaly tavasszal bocsátottak ki elfogatóparancsot közokirathamisítás miatt. A többség ellen tavaly vagy tavalyelőtt adtak ki elfogatóparancsot, de azért akadnak olyanok is, akiket már több mint két éve keresnek. Ilyen a szegedi Halász Zsolt is, aki ellen fogolyszökés miatt 2014 nyarán adtak ki körözést.