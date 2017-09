Két évtizede folyik a zeneoktatás a szegedi Pro Musicában - ˝Megszállottan lehet jól dolgozni˝

Erdős Kinga (balról) és édesanyja, Erdősné Fagler Erika a huszonegyedik tanévet kezdte a zeneiskolával.

Már húsz éve kezdi Erdősné Fagler Erika és Erdős Kinga a saját zeneiskolájukban a tanévet – a szeptember elejei évnyitón az újszegedi Pro Musica Alapfokú Művészeti Iskola megkapta a város ezüstplakettjét.– Az évnyitó előtt az összes kolléga segített rendet teremteni az udvarban, felsöpörtek, levágták a nyírfa lelógó ágait – meséli kedves mosollyal Erdős Kinga igazgatónő. – Tavaly egy zenész ismerősöm megjegyezte: nem hiszi, hogy máshol is ilyen összetartó és konstruktív a tantestület.

Ügyesség és kitartás. Ezekre nemcsak a tanuláshoz, hanem az iskola fennmaradásához is szükség van. Fotók: Frank Yvette

– Törekszünk is erre – jelenti ki Fagler Erika. – Az iskolát fenntartó Fagler Ede Alapítvány finanszírozásával kirándulásokat szervezünk, a gyerekekkel Szabadkára, Pilisvörösvárra utaztunk, házi koncertet tartottunk, most pedig uniós projektre készülünk az aradi szimfonikusokkal.A 21. tanévet 250 gyerek kezdte, elsőstől végzős gimnazistáig. Kinga szinte minden gyereket név szerint ismer, a szomszédos Gregor József Általános Iskolából a legkisebbeket pedig külön tanárnő kíséri át a délutáni zeneórákra.– Véges a kapacitásunk az épület miatt – szögezi le Kinga. – Nemrég létrejött a tizedik tanszakunk, a hárfa: ebben biztos nagy szerepet játszott a Virtuózok és a hárfások sikere. A többi tanszék annyira népes, hogy oda ha akarnánk, se tudnánk több gyereket felvenni...– Ugyan a bővítést nem tudjuk helyben megoldani, de az algyői iskolában is tartunk órákat – magyarázza Erika.– Egyre nő az ottani létszám, a zongora mellett furulya, klarinét, gitár és fuvola tanszék is alakult.

Nem számolják, mennyi „szűk esztendőt" vészeltek át a gazdasági válság környékén – jelenleg könnyebb a helyzetük, mivel a pedagógusok bérét nem, csak a működési költséget kell a diákjaik tandíjából kigazdálkodni. A húsz évük alatt kipróbálták magukat a tánc- és a képzőművészet oktatásában is, és túlélték a velük egyszerre induló iskolák jelentős részét.– Nagy áldozatok kellettek, ügyesség és kitartás, hogy elkerüljük a leállást – emlékszik vissza Erika. – A Hammido maradt, és mi. Csak megszállottan lehet jól végezni a munkát: éppen most hallottam egy neves szegedi iskola igazgatónőjétől, hogy nyáron csak három napon nem dolgozott összesen – azért jó hírű az intézmény, mert megszállott az igazgató. De lehet megszállott egy vízvezeték-szerelő, sőt ilyen az asztalosunk is: megáll, és elgyönyörködik a feladatban, amire megkérjük, majd elképesztően jó megoldást talál rá.– Ez a „megszállottság" tud ösztönző erő maradni, és a gyerekek – vallja Kinga, akinek saját három csemetéje is itt tanul. – Látjuk, hogyan fej-lődnek, és sokszor mennyire élvezik mindezt.– Gyerekekkel foglalkozni fiatalon tartja az embert – fűzi hozzá jókedvűen Erika. – Ha elmennék egy nyugdíjasotthonba, nem is tudom, mit kezdenék magammal!