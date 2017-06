Két hét múlva jön a hazai nektarin és a magvaváló - Barackból lesz idén a lekvár

Nagy Ferencné az olasz kajszival elégedett volt. Kajszibarackból rendes méretűt tegnap még csak külföldit kínáltak a Mars téri piacon. Fotó: Török János

– Idén eddig egyszer vettem sárgát, de az még kisebb volt, és nem volt igazán jóízű. Ez már jobbnak tűnik – mondta tegnap a Mars téri piacon sárgabarackot válogató Nagy Ferencné. Az asszony kóstolónak szedett össze a rendes méretű olasz kajsziból, lekvárt még nem ebből fog főzni – mondta. Ahhoz megvárja, amíg 300 forint körülire csökken az ára.

Az árus szerint a hét végére várható az első adag a normál méretű magyar kajsziból. Addig nála marad az olasz. Megjegyezte, a most 650 forintos ár másfél hete még 880 volt.300 forintért egyébként már tegnap is lehetett magyar sárgabarackot kapni. Más kérdés, hogy a gyümölcs nem volt sokkal nagyobb a magjánál. Az értékelhető kategória 450 forinttól kezdődött.Őszibarackfronton sokkal kedvezőbb volt a kínálat és az árak is. A jó szimatú vevők akár 180-200 forintért is kaptak garantáltan magyar, igazi barackillatú és -ízű, közepes méretű gyümölcsöket. – Nehéz versenyezni a nagyáruházak áraival, pedig ez a barack jobb minőségű, és frissebb is, mint az a külföldi, amit a bolti polcon lát az ember – mondta Benesné Csikota Mónika, akinek pultjához folyamatosan jöttek a vevők. 1-2 kilót vittek: egyelőre enni, nem lekvárnak.

Idén kell bespájzolni!



Mennyiségben és zömmel minőségében is jó lesz az idei őszibaracktermés – mondta el Barna Károly szatymazi polgármester, aki maga is őstermelő. Az ültetvények egy részét – Ruzsa, Zákányszék környékén – ugyan kisebb-nagyobb fagy érte, és Zsombón is volt pár hete jégeső, viszont a száraz tavasz miatt a gombabetegségektől idén megmenekültek a barackosok. A szakember hozzátette, 2 héten belül már lesz jóízű hazai nektarin is, sőt nála már a kajszit is szüretelik. – 13 éve vártam egy ilyen termésre. Tele vannak a fák! – osztotta meg örömét a polgármester, aki megerősítette, hogy évek óta nem volt olyan jó kajszitermés itthon, mint idén. Aki viszont lekvárt főzne, annak azt tanácsolja, várjon még néhány hetet vele – bár a nagybani piacon már most is 200–400 forint között mozog a magyar sárgabarack ára, az őszi pedig 100 és 350 között.

– Nektarinja nincs? – kérdezte egy fiatalabb nő egy másik standnál. Az árus elmondta, abból egyelőre csak spanyol van, magyar még nincs. A magvaváló őszire is várni kell még jó két hetet.A zsombói Mucsi Istvánné és fia, Mucsi István 10 órakor már pakolt, miután 60 láda őszibarackot adtak el, ami úgy 350 kiló. – Már nemcsak kóstolgatják a vevők, hanem rendesen viszik. Hamarosan lemegy a cseresznye és a meggy, a barack viszont egyre jobb ízű lesz, úgyhogy keresik – magyarázta a jó forgalmat az évtizedek óta őszibarackkal foglalkozó termelő. 15-16 fajtát termesztenek, azt mondta, augusztus végéig biztosan lesz utánpótlás.