Két hónapig áll évente a bódéváros a Széchenyi téren

Az év jelentős részében különböző vásárok, fesztiválok színhelye a Széchenyi tér, ami ilyenkor bódévárossá alakul. Ez sokak szerint rontja a belvárosi tér összképét, ráadásul közlekedni sem egyszerű a bódésoroktól. Olvasóink egy része úgy véli, nem minden gasztrorendezvényt a belváros közepén kellene megtartani, egy részét el kellene költöztetni.– A rendezvények vonzereje legalább annyira fontos, mint a város építészeti értékei – reagált a felvetésre Németh István , a Szegedi Városkép és Piac Kft. igazgatója. – Azok a gasztrokulturális fesztiválok, amelyeknek a Széchenyi tér a helyszíne, többéves, a borfesztivál két évtizedes múltra tekintenek vissza. Ráadásul ezek a rendezvények fokozzák Szeged vonzerejét, ennek is köszönhető, hogy a város a leglátogatottabbak közé tartozik Magyarországon – magyarázta.Kérdésünkre hozzátette, nem is igazán van Szegeden más alkalmas helyszín az ilyen fesztiválok, vásárok megtartására. A rakpart ellen főként az autósok tiltakoznának – már a halfesztivál is próbára teszi a türelmüket –, és az árnyék hiánya miatt nyáron amúgy is nagy a forróság. Az újszegedi ligetig pedig nem sétálnának el a vendégek. – Nem unikum, hogy a belváros közepén vannak ezek a fesztiválok, ezt számtalan hazai és külföldi példa is bizonyítja – jegyezte meg az igazgató, aki szerint idén már csökkentették a Széchenyi téren tartott gasztrokulturális rendezvények számát, a korábbi tíz-tizenkettő helyett idén már csak hetet tartanak Szeged főterén.

A Torostól a karácsonyiig



Németh István segítségével összeszedtük, milyen nagyobb fesztiválokat tartanak idén a Széchenyi téren. A szezon márciusban kezdődött a toros pálinkafesztivállal, amit áprilisban a Gerilla Gourmet követett, májusban pedig jön a borfesztivál. Augusztusban tartják a hungarikumfesztivált, októberben a Chilli weekendet, ami után jön a mangalicafesztivál, majd a karácsonyi vásár. Ezek csak azok a nagyobb rendezvények, amelyekhez bódékat állítanak a térre. Ezek összesen közel két hónapig állnak ott – plusz a felállítás és elbontás időtartama.

– Nekünk nem fáj, hogy itt vannak a fesztiválok. Jó, hogy vannak rendezvények, és ez a helyszín könnyen megközelíthető. Aki a szobrokra kíváncsi, az ilyenkor is meg tudja nézni – mondta a babakocsit tologató Tóth Orsi és Tóth Annamari. Az egyik padon üldögélő Csúriné Erzsike szerint viszont kicsit tényleg sok a bódékból, pláne, hogy a borfesztivál ideje alatt a Dugonics térig állnak, így nem látják a turisták a kirakatokat. Viszont a helyszínválasztással nincs gondja. Szerinte például a ligetbe biztosan kevesebben mennének át.